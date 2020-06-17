Лунное затмение 2020: гороскоп для всех знаков зодиака

Лунное затмение 5 июня открывает коридор затмений летом 2020 года. Что запрещено делать в эти дни, а чем лучше заняться, читайте в гороскопе для всех знаков зодиака, который написала астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Солнечные и лунные затмения – это особенный астрологический фактор, который может очень сильно изменить течение жизни человека.

Этим летом будет три затмения:

5 июня;

21 июня;

5 июля.

Месяц с 5 июня до 5 июля будет сложным для всех, но жизнь продолжается и нужно адаптироваться к новым условиям. Эти затмения принесут мировые события, которые отразятся на жизни каждого из нас.

Читайте: Три цикла и много изменений: коридор затмений в июне и июле 2020

А что затмение принесет каждому из вас, читайте в подробном гороскопе.

Гороскоп для Овнов

Овнам следует быть особенно осторожными в период с 14 по 21 июня. Склонность пренебрегать чувствами и интересами окружающих, препятствует реализации ваших серьезных и амбициозных целей. В этот сезон затмений вы получаете определенные уроки, касающиеся партнерства и коллективной работы.

Если вы сможете это осознать и направить свою активность и целеустремленность на взаимовыгодное сотрудничество с другими людьми, то обстоятельства сложатся благоприятно для достижения ваших самых смелых целей после завершения летнего сезона затмений.

Если вы давно собирались заняться воплощением в жизнь какого-нибудь проекта, то в этот коридор затмений, в вашей жизни появятся люди, возможно из прошлого, и вы получите ресурсы, необходимые для начала его реализации. Главное, чтобы цель, которую вы перед собой поставите, не стала самоцель.

Гороскоп для Тельцов

Для Тельцов в этот сезон затмений необходимо привести в порядок свои хозяйственные и финансовые дела. Придется пройти некоторые кармические уроки, связанные с партнерством и деньгами. События прошлого напомнят о себе, возможна некая плата, в лучшем случае это проявится в виде потери некоторого количества денег.

Если поломалась новая вещь или техника – не расстраивайтесь, поблагодарите вселенную, что плату взяли именно так. По возможности, займитесь благотворительностью, это будет хорошая проработка без потерь.

Некоторые Тельцы будут находиться в сложных эмоциональных состояниях, возникнет необходимость пересмотреть существующие личные и деловые отношения. Но уже вскоре после окончания летнего сезона затмений, это избавление от изживших себя отношений, даст ощущение свободы, что поможет возродиться к новой жизни, встать на духовный путь развития.

Гороскоп для Близнецов

Поводов для радости не много, но это период внутренней работы, после чего последует изменение на внешнем уровне. Все зависит от готовности работать над собой, со своими внутренними блоками и страхами. Возможны очень сильные эмоции в отношении личных и деловых взаимоотношений и денег.

Затмение 5 июня происходит на фоне ретроградной Венеры, что может принести Близнецам неожиданное желание возобновить давние взаимоотношения. Но здесь придется сделать работу над ошибками и учесть прошлый негативный опыт, придется говорить о том, что не очень приятно.

Если вы к этому готовы – результат вас удовлетворит, главное не ограничивайтесь поверхностными разговорами и знаниями, углубляйтесь в темы и не совершайте поспешных действий (затмение проходит на напряженном аспекте Солнца и Марса), что часто дает потерю сил и энергии из-за хаотичных действий.

Гороскоп для Раков

Сильнее всего почувствуют затмение представители знака Рака. Этот сезон затмений представляет всем равные возможности для развития и выбора. Но то, как человек использует эти возможности, зависит от его волевых качеств.

Представителей знака Рака затмение 21 июня подталкивает к реализации того, что приходит из прошлого. Вы становитесь очень чувствительными к словам и интонации, с которой они произносятся. На первый план выходит интуитивное восприятие информации.

Воображение может разыграться и настроить множество картин, как положительного, так и отрицательного толка, поэтому, старайтесь все-таки ориентироваться на логику, не совершать действия под влиянием эмоций. Для представителей знака Рака начинается период кардинальных перемен, который будет продолжаться до следующего сезона затмений – до 30 ноября 2020 года.

Гороскоп для Львов

Для Львов этот сезон затмений пройдет относительно спокойно — кардинальных перемен не принесет, но акценты расставит. Затмения несут в себе определенный заряд, связанные с теми или иными общественными процессами, а публичные люди, политики, являются средством их выражения.

Поэтому, если вы относитесь к ним, то летний период затмений затронет вас намного сильнее, чем обычного человека.

Гороскоп для Дев

Для Дев это период активной интеллектуальной деятельности, и как следствие, умственного переутомления. При правильном использовании своих личных и временных ресурсов, вы способны к передовым преобразованиям производства, эффективному ведению дел и взаимовыгодным отношениям с партнерами.

Важно вовремя среагировать на неожиданное поступление информации и использовать ее с пользой. Не исключен внезапный поворот событий, многое в первой половине июня проходит не так, как вы задумали. Важен положительный настрой, т.к негативное отношение к происходящим событиям, усугубит положение дел, а способность извлекать из происходящего ценные уроки, предоставит новые возможности.

Гороскоп для Весов

Для Весов вторая половина июня принесет различные препятствия. Вас чаще, чем обычно, посещают мрачные мысли и, в большинстве случаев, возникающие препятствия и ограничения появляются из-за ваших настроений и неуверенности.

Очень полезными в этот период затмений будут техники избавления от негативных мыслей. Постарайтесь очистить разум, устраните сомнения в себе, помогите партнеру разобраться в его чувствах и тогда вы поймете, что у вас есть все для совместного светлого будущего. В этот сезон затмений Венера, управитель знака Весов, в фазе ретроградности, что еще больше угнетает.

Но, если вы не можете повлиять на обстоятельства, измените к ним свое отношение к происходящему. Только очищение сознания, избавление от внутренних блоков, от всего старого и бесперспективного, поможет открыть возможности для реализации замыслов.

Гороскоп для Скорпионов

Этот сезон затмений несет в себе огромный потенциал для духовного осознания и расширения, дает возможности культурного и творческого развития.

Особого влияния летние затмения не оказывают на представителей знака Скорпиона, но могут произойти важные перемены в жизни под влиянием крупномасштабных политических, экономических или природных событий.

С точки зрения финансовой сферы, следует избегать любых нечестных манипуляций, махинаций.

Гороскоп для Стрельцов

Напряженный период для представителей знака Стрельца – придется делать сложный выбор, от чего-то отказываться, что-то терять, для того чтобы получить новые возможности. Многие оказываются под давлением со стороны структур власти, из-за воздействия крупномасштабных политических или природных потрясений меняется ваш привычный жизненный уклад.

Стрельцы, склонны завершать и освобождаться от сдерживающих их партнеров. В результате многие представители этого знака получают преимущества и возможности для личного развития.

Но все же, подождите, когда сезон летних затмений закончится, и тогда вы сможете принять верное решение и расширить свои перспективы.

Гороскоп для Козерогов

Для Козерогов вторая половина июня достаточно сложная, кульминация событий, завершение многих тем, закрытие вопросов. Ваш знак Зодиака характеризует социальную жизнь, структуру, власть, нормы и правила. В вопросах социального статуса и в сфере карьеры многих ждут изменения.

Неблагоприятный период для деловой сферы, сопровождающийся повышенной конфликтностью, столкновениями из-за идей и мнений. В вас просыпается дух противоречия, вы склонны произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете.

Но если вы сможете обуздать свою самонадеянность, то найдется немало точек соприкосновения с партнерами и начальством. Творческая работа дается вам с трудом, поэтому, подождите, пока период затмений закончится, прежде чем предпринимать какие-либо реальные действия.

Гороскоп для Водолеев

Этот период покажет вам ценность брака и личных отношений. Возможно запутанное финансовое состояние, связанное с делами супруга или партнера.

Это трудный период, сопровождаемый психологической ломкой, внутренним кризисом, переживаниями и разочарованиями. Тем не менее, эти состояния дают начало нового этапа в жизни, который начинается с некоторыми потерями. Но это необходимо, чтобы освободить место для нового и перспективного.

Гороскоп для Рыб

Представители знака Рыб склонны к фанатизму, психологически перегружены своими иллюзиями, из-за чего можете не обращать внимание, на действительно важные детали. В этот период затмений у вас появляется избытой психической энергии, Марс движется по вашему знаку, дает вам сильную психическую притягательную силу, поэтому вы способны сделать, действительно, переворот в своей жизни, выйти на новый социальный уровень, но для этого нужно работать, сконцентрироваться и действовать.

Будьте смелее, заявляйте о своих правах, демонстрируйте свое желание работать и взаимодействовать с людьми и тогда это приведет к заметным результатам. Старайтесь не употреблять алкоголь и средства, меняющие сознание, иначе это приведет к непрактичным действиям и деятельность пойдет не по тому руслу.

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