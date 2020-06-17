17 июня уже второй раз за месяц День ангела празднует София. Она импульсивная, имя переводится с греческого, как глубокая.
София любит помогать другим и никогда не откажет в помощи. Она всегда старается проявлять сочувствие. София всего в жизни добивается сама, но для нее важна поддержка близких.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Софии в СМС и картинках.
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Поздравляю сердечно, София,
Пусть тебя берегут небеса.
Пусть тебя ждут удачи большие,
И стучатся в окно чудеса.
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Милая София, поздравляю тебя от всего сердца и желаю всегда верить в чудо и надеяться на лучшее, искренне любить и дарить радость близким, сладостно мечтать и стремиться к успеху, вечно быть счастливой и любимой.
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Милая София, пусть в твоей жизни присутствует магия. Пусть снятся только волшебные сны, мир будет сказочно красив и приветлив. Пусть твои светлые дни будут необычайно хороши, околдовывай всех одним только взглядом своих прелестных глаз и всегда верь в чудеса.
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С праздником тебя, София!
Пусть во всем тебе везет,
Пусть здоровье не подводит,
Счастье в дом пускай придет.
Я тебе всех благ желаю.
Будь веселой, озорной,
Будь красивой и успешной,
Будь навечно молодой.
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Желаю Софье я побед,
И долгих, и счастливых лет,
Тебя удача в жизни ждет,
Успех — он сам к тебе идет.
День ангела — чудесный день,
Пусть станет праздновать не лень,
Хочу удачи пожелать,
Не думай даже унывать!
Женщинам с этим именем повезло – они могут 10 раз в году отмечать День ангела.
Такая возможность у них была 28 февраля, 1 апреля, 6 мая, 4 и 17 июня.
Софии, не успевшие это сделать, могут праздновать именины 6 июля, 14 августа, 30 сентября, 1 октября и 29 декабря.
Все неофициальные и профессиональные праздники Фактов ICTV собрали в календаре на 2020 год.