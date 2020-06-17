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Факты / Lifestyle

Лучшие поздравления с Днем ангела Софии в СМС и открытках

17 июня уже второй раз за месяц День ангела празднует София. Она импульсивная, имя переводится с греческого, как глубокая.

София любит помогать другим и никогда не откажет в помощи. Она всегда старается проявлять сочувствие. София всего в жизни добивается сама, но для нее важна поддержка близких.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Софии в СМС и картинках.

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День ангела София

*****

Поздравляю сердечно, София,

Пусть тебя берегут небеса.

Пусть тебя ждут удачи большие,

И стучатся в окно чудеса.

День ангела София

*****

Милая София, поздравляю тебя от всего сердца и желаю всегда верить в чудо и надеяться на лучшее, искренне любить и дарить радость близким, сладостно мечтать и стремиться к успеху, вечно быть счастливой и любимой.

День ангела София

*****

Милая София, пусть в твоей жизни присутствует магия. Пусть снятся только волшебные сны, мир будет сказочно красив и приветлив. Пусть твои светлые дни будут необычайно хороши, околдовывай всех одним только взглядом своих прелестных глаз и всегда верь в чудеса.

День ангела София

*****

С праздником тебя, София!

Пусть во всем тебе везет,

Пусть здоровье не подводит,

Счастье в дом пускай придет.

Я тебе всех благ желаю.

Будь веселой, озорной,

Будь красивой и успешной,

Будь навечно молодой.

День ангела София

*****

Желаю Софье я побед,
И долгих, и счастливых лет,
Тебя удача в жизни ждет,
Успех — он сам к тебе идет.

День ангела — чудесный день,
Пусть станет праздновать не лень,
Хочу удачи пожелать,
Не думай даже унывать!

Женщинам с этим именем повезло – они могут 10 раз в году отмечать День ангела.

Такая возможность у них была 28 февраля, 1 апреля, 6 мая, 4 и 17 июня.

Софии, не успевшие это сделать, могут праздновать именины 6 июля, 14 августа, 30 сентября, 1 октября и 29 декабря.

Все неофициальные и профессиональные праздники Фактов ICTV собрали в календаре на 2020 год.

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