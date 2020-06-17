Петров пост 2020: даты, традиции и запреты

Петров пост 2020 начнется 15 июня.

Каждый год дата может варьироваться, поскольку он привязан к празднованию Троицы и начинается на следующей неделе, а Святая Троица в свою очередь к Пасхе.

Дата

Петров пост 2020 (Апостольский или Петропавловский) — первый летний пост, который длится от 8 до 42 дней. Он многодневный и готовит православных христиан ко дню памяти апостолов Петра и Павла.

Хотя Петров пост всегда начинается в разные дни из-за изменения даты празднования Троицы, заканчивается он 11 июля. Поэтому в этом году он продлится 27 дней.

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Запреты на Петров пост

Основная цель этого летнего поста — очищение души и тела человека через соблюдение определенных ограничений ко дню апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

Петров пост считается не строгим, поэтому в отдельные дни разрешается есть рыбу, ведь апостол Петр родился в семье рыбака и считается их покровителем.

По средам и пятницам нужно придерживаться строгих правил в еде. В эти дни разрешается употреблять воду, хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи и мед.

Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, а также ее разрешается употреблять в пищу в праздники, которые приходятся в период Петрова поста, например на Ивана Купала.

Есть мясо, молочные продукты и яйца не допускается.

Запреты касаются не только еды, но и повседневных дел, которые могут привести к греху.

Согласно этим правилам запрещается ссориться, ругаться, употреблять нецензурную лексику, завидовать, осуждать и т. д.

По православным правилам также в Петров пост нельзя жениться, гадать, проводить определенные обряды и ритуалы.

Кроме того, супругам нужно воздерживаться от интимных отношений и зачатия ребенка.

Также запрещается:

посещать развлекательные центры;

долгий просмотр телевизора;

пользовать интернетом и социальными сетями;

устраивать шумные застолья.

Традиции

В Киевской Руси традиции на Петров пост касались исключительно ограничений в еде и работы в поле. Этот пост приходился на период, когда запасы прошлого урожая заканчивались, а новый только был посажен. Поэтому ограничения в пище были вынужденной мерой.

Календарь церковных праздников на 2020 год

Главными праздниками в 2020 году является Светлое Христово Воскресение (Пасха), Вознесение, День Святой Троицы, Рождество, Крещение Господне.

В этом году в календаре церковных праздников насчитывается четыре переходных праздника. Также православные христиане придерживаются четырех многодневных постов в 2020 году — Великий пост (2 марта — 18 апреля), Петров пост (15 июня — 11 июля), Успенский пост (14-28 августа), Рождественский пост (28 ноября 2020 — 6 января 2021).

Также в церковном календаре указаны четыре однодневных поста.