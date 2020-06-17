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Факты / Lifestyle

ПП-мороженое от Насти Каменских – рецепты диетических десертов

Популярная украинская певица Настя Каменских, фигуре которой завидуют многие девушки, поделилась с поклонниками рецептами диетических десертов.

— Сладкое при похудении или при поддержании фигуры — можно! И даже нужно! Но в умеренных количествах и с правильным составом! – отметила Каменских.

Также она добавила, что такие сладости нужно есть до 12.00.

Настя Каменских

Мороженое с авокадо и орехами

  • Авокадо – 1 шт.
  • Любые не жареные орехи – 50 г.
  • Цедра половины лайма или лимона.
  • Растительное молоко (кокосовое, миндальное) – 100 г. (можно заменить 100 мл сливок или одним бананом).
  • Сироп агавы — 1 ст. л.

Все продукты перебиваем в блендере до пюре, которое нужно разлить в формочки и отправить в морозилку на 5-6 часов.

Читайте: От пышных форм до фитоняшки: как менялась Настя Каменских

Мороженое с курагой и клубникой

  • Клубника – 500 г.
  • Курага – 200 г.
  • Пюре одного банана.
  • Растительное молоко – 200 млн.
  • Ваниль.

Курагу необходимо замочить в теплой воде на 2 часа, а затем ее нужно будет порезать на мелкие кусочки. Высыпьте в блендер и добавьте остальные ингредиенты. Измельчите до состояния пюре, которое нужно разлить в формочки и отправить на 6 часов в морозилку.

ПП-конфеты

  • Курага – 100 г.
  • Финики – 200 г.
  • Любые не жареные орехи – 100 г.
  • Порошок кэроба или какао – 2 ст. л.
  • Какое-масло – 1 ст. л.

Приготовление:

Порошок кэроба или какао высыпать в варочную емкость, добавить какао-масло и плавить на водяной̆ бане. Нужно убрать с огня, когда получится темный шоколад.

Измельчите курагу, финики и орехи в блендере. Сформируйте из полученной̆ массы маленькие шарики и обваляйте их в шоколаде.⠀

Дайте 2 часа остыть в холодильнике.

Рецепт похудения от Насти Каменских 

Украинская певица Настя Каменских опубликовала видео тренировки рук для девушек.

Ролик Arm Workout певица сняла под одну из своих известных песен — ELEFANTE.

Каменских посоветовала делать минимум три подхода тренировки, чтобы добиться результата.

Полное видео тренировки — смотрите в материале Фактов ICTV.

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