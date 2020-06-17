Популярная украинская певица Настя Каменских, фигуре которой завидуют многие девушки, поделилась с поклонниками рецептами диетических десертов.

— Сладкое при похудении или при поддержании фигуры — можно! И даже нужно! Но в умеренных количествах и с правильным составом! – отметила Каменских.

Также она добавила, что такие сладости нужно есть до 12.00.

Мороженое с авокадо и орехами

Авокадо – 1 шт.

Любые не жареные орехи – 50 г.

Цедра половины лайма или лимона.

Растительное молоко (кокосовое, миндальное) – 100 г. (можно заменить 100 мл сливок или одним бананом).

Сироп агавы — 1 ст. л.

Все продукты перебиваем в блендере до пюре, которое нужно разлить в формочки и отправить в морозилку на 5-6 часов.

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Мороженое с курагой и клубникой

Клубника – 500 г.

Курага – 200 г.

Пюре одного банана.

Растительное молоко – 200 млн.

Ваниль.

Курагу необходимо замочить в теплой воде на 2 часа, а затем ее нужно будет порезать на мелкие кусочки. Высыпьте в блендер и добавьте остальные ингредиенты. Измельчите до состояния пюре, которое нужно разлить в формочки и отправить на 6 часов в морозилку.

ПП-конфеты

Курага – 100 г.

Финики – 200 г.

Любые не жареные орехи – 100 г.

Порошок кэроба или какао – 2 ст. л.

Какое-масло – 1 ст. л.

Приготовление:

Порошок кэроба или какао высыпать в варочную емкость, добавить какао-масло и плавить на водяной̆ бане. Нужно убрать с огня, когда получится темный шоколад.

Измельчите курагу, финики и орехи в блендере. Сформируйте из полученной̆ массы маленькие шарики и обваляйте их в шоколаде.⠀

Дайте 2 часа остыть в холодильнике.

Рецепт похудения от Насти Каменских

Украинская певица Настя Каменских опубликовала видео тренировки рук для девушек.

Ролик Arm Workout певица сняла под одну из своих известных песен — ELEFANTE.

Каменских посоветовала делать минимум три подхода тренировки, чтобы добиться результата.

Полное видео тренировки — смотрите в материале Фактов ICTV.