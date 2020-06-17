Популярная украинская певица Настя Каменских, фигуре которой завидуют многие девушки, поделилась с поклонниками рецептами диетических десертов.
— Сладкое при похудении или при поддержании фигуры — можно! И даже нужно! Но в умеренных количествах и с правильным составом! – отметила Каменских.
Также она добавила, что такие сладости нужно есть до 12.00.
Мороженое с авокадо и орехами
- Авокадо – 1 шт.
- Любые не жареные орехи – 50 г.
- Цедра половины лайма или лимона.
- Растительное молоко (кокосовое, миндальное) – 100 г. (можно заменить 100 мл сливок или одним бананом).
- Сироп агавы — 1 ст. л.
Все продукты перебиваем в блендере до пюре, которое нужно разлить в формочки и отправить в морозилку на 5-6 часов.
Читайте: От пышных форм до фитоняшки: как менялась Настя Каменских
Мороженое с курагой и клубникой
- Клубника – 500 г.
- Курага – 200 г.
- Пюре одного банана.
- Растительное молоко – 200 млн.
- Ваниль.
Курагу необходимо замочить в теплой воде на 2 часа, а затем ее нужно будет порезать на мелкие кусочки. Высыпьте в блендер и добавьте остальные ингредиенты. Измельчите до состояния пюре, которое нужно разлить в формочки и отправить на 6 часов в морозилку.
ПП-конфеты
- Курага – 100 г.
- Финики – 200 г.
- Любые не жареные орехи – 100 г.
- Порошок кэроба или какао – 2 ст. л.
- Какое-масло – 1 ст. л.
Приготовление:
Порошок кэроба или какао высыпать в варочную емкость, добавить какао-масло и плавить на водяной̆ бане. Нужно убрать с огня, когда получится темный шоколад.
Измельчите курагу, финики и орехи в блендере. Сформируйте из полученной̆ массы маленькие шарики и обваляйте их в шоколаде.⠀
Дайте 2 часа остыть в холодильнике.
Рецепт похудения от Насти Каменских
Украинская певица Настя Каменских опубликовала видео тренировки рук для девушек.
Ролик Arm Workout певица сняла под одну из своих известных песен — ELEFANTE.
Каменских посоветовала делать минимум три подхода тренировки, чтобы добиться результата.
Полное видео тренировки — смотрите в материале Фактов ICTV.