День ангела Назара празднуют 17 июня.

С древнееврейского это имя означает посвященный Богу. Покровителем считается святой мученик Назарий, который был свидетелем веры Христовой и совершил подвиг — учил людей, наставлял их на веру в Бога, исцелял больных, восставал против идолопоклонства.

Владельцы имени Назарий спокойные и ответственные. Они хорошо учатся в школе, много читают, имеют много друзей.

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Назарии, которые родились зимой ревнивы и упрямы, достигают своих целей, несмотря на преграды. Летние мальчики — семьянины, ответственные и хорошие хозяева. Те, кто родились осенью хорошие мастера, а дела делают только после того, как обдумают все.

Факты ICTV собрали короткие поздравления и открытки с Днем ангела Назара.

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Поздравляем тебя, Назарий, с Днем ангела! Желаем, чтобы твой ангел тебя всегда оберегал. Счастья, успехов и больших достижений!

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Назар, с Днем ангела! Твой охранник подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять эти ангельские подарки, а ты гордился своим именем, которые родители тебе подарили.

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Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой охранник будет всегда рядом в минуты радости, грусти, любви и разочарований. Желаю, чтобы он тебя всегда поднимал, когда ты упадешь, утешал, когда будеш плакать, радовался вместе с тобой.

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Дорогой Назарий, поздравляем тебя с Днем ангела! В этот светлый праздник желаем тебе исполнения желаний. Чтобы в сердце всегда царила любовь и радость, а неудачи обходили тебя стороной.

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Назар, с Днем ангела! Искренней любви, верных друзей, радостных моментов в жизни и покоя в душе. Пусть тебе всегда улыбается удача, а неурядицы не случаются на твоем пути.

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Поздравляем тебя с Днем ангела! Желаем, чтобы твоему ангелу-хранителю никогда не нужно было тебя оберегать от несчастья и неудачи. Пусть твоя жизнь будет переполнена счастьем, радостью и любовью.

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Также 17 июня празднуют свои именины Митрофан, Петр, Иван, София, Мария и Марфа.

Православные украинцы в этот день вспоминают святителя Митрофана. Он был патриархом в Константинополе и поэтому 17 июня еще называют Митрофановым днем.