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Какой праздник сегодня, 17 июня

17 июня украинские верующие вспоминают святителя Митрофана, который был патриархом в Константинополе.

В народе этот праздник называется Митрофанов день.

Традиционно в этот день удобряли землю на полях.

Именины празднуют: Митрофан, Петр Иван, Назар, София, Мария, Марфа.

Также 17 июня отмечают День независимости Ирландии.

Читайте: Календарь церковных праздников на июнь 2020

Народные приметы и традиции

  • Если на Митрофана удобрить землю в поле — будет хороший урожай.
  • Начиная с 17 июня, начинал расти лен, зацветали поздние сорта яблонь.
  • Если вечерняя звезда красная — следующий день будет ветреным, ясная — будет дождь.

Что нельзя делать сегодня

  • Традиционно в Митрофанов день нельзя рано ложиться спать — из-за страха навлечь раннюю смерть.
  • Не рекомендуется браться за новые дела — закончатся неудачей.
  • Нельзя есть ничего кислого — год получится неудачным.

Этот день в истории

  • 1709 — в битве с российскими войсками недалеко от Полтавы был ранен шведский король Карл XII.
  • 1885 — в США прибыл подарок из Франции — Статуя Свободы.
  • 1917 — провозглашение автономии Украины в составе Российской империи на II Всеукраинском военном съезде.
  • 1940 — оккупация Латвии и Эстонии советскими войсками.
  • 1953 — кровавое антисоветское восстание в Восточной Германии.
  • 1955 — впервые в воздух взлетел советский пассажирский самолет ТУ-104.
  • 1993 — распределение Черноморского флота между Украиной и РФ.

Для удобства Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где можно найти перечень важных христианских дат, постов и поминальных дней. Следующий большой праздник — Ивана Купала, который отмечают с 6 на 7 июля.

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