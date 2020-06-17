17 июня украинские верующие вспоминают святителя Митрофана, который был патриархом в Константинополе.

В народе этот праздник называется Митрофанов день.

Традиционно в этот день удобряли землю на полях.

Именины празднуют: Митрофан, Петр Иван, Назар, София, Мария, Марфа.

Также 17 июня отмечают День независимости Ирландии.

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Народные приметы и традиции

Если на Митрофана удобрить землю в поле — будет хороший урожай.

Начиная с 17 июня, начинал расти лен, зацветали поздние сорта яблонь.

Если вечерняя звезда красная — следующий день будет ветреным, ясная — будет дождь.

Что нельзя делать сегодня

Традиционно в Митрофанов день нельзя рано ложиться спать — из-за страха навлечь раннюю смерть.

Не рекомендуется браться за новые дела — закончатся неудачей.

Нельзя есть ничего кислого — год получится неудачным.

Этот день в истории

1709 — в битве с российскими войсками недалеко от Полтавы был ранен шведский король Карл XII.

1885 — в США прибыл подарок из Франции — Статуя Свободы.

1917 — провозглашение автономии Украины в составе Российской империи на II Всеукраинском военном съезде.

1940 — оккупация Латвии и Эстонии советскими войсками.

1953 — кровавое антисоветское восстание в Восточной Германии.

1955 — впервые в воздух взлетел советский пассажирский самолет ТУ-104.

1993 — распределение Черноморского флота между Украиной и РФ.

Для удобства Факты ICTV собрали полный церковный календарь на 2020 год, где можно найти перечень важных христианских дат, постов и поминальных дней. Следующий большой праздник — Ивана Купала, который отмечают с 6 на 7 июля.