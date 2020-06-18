Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.

Тоже самое касается таких праздников, как, к примеру, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна. Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.

Читайте: Магнитные бури в 2020 – календарь на год

Январь

19 января — Всемирный день снега (третье воскресенье января)

20 января — День Автономной Республики Крым

22 января — День Соборности и Свободы Украины

25 января — День студента (Татьянин день)

25 января — Китайский Новый год (приходится на первый новый месяц первого месяца года, между 12 января и 19 февраля)

26 января — Всемирный день таможни

26 января — День работника контрольно-ревизионной службы Украины

26 января — Международный день без интернета (последнее воскресенье января)

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста

29 января — День памяти героев Крут

31 января — Международный день ювелира

Февраль

2 февраля — День сурка

6 февраля — Международный день бармена

9 февраля — Международный день стоматолога

13 февраля — Всемирный день радио

14 февраля — День святого Валентина (День всех влюбленных)

14 февраля — День компьютерщика

15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, а также День чествование участников боевых действий на территории других государств

17 февраля — День спонтанного проявления доброты

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни

21 февраля — Международный день родного языка

28 февраля — День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины

Март

1 марта — Всемирный день комплимента

3 марта — Всемирный день писателя

9 марта — Всемирный день диджея

15 марта — День защиты прав потребителей

15 марта — Всемирный день сна (третья пятница марта)

20 марта — Международный день счастья

21 марта — Всемирный день поэзии

22 марта — День таксиста

25 марта — День Службы безопасности Украины

27 марта — Всемирный день театра

Апрель

1 апреля — День смеха (День дурака)

4 апреля — Международный день интернета

7 апреля — Всемирный день здоровья

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики

15 апреля — День работников уголовного розыска Украины

17 апреля — День работников пожарной охраны Украины

18 апреля — День основания Общества Красного Креста в Украине

18 апреля — Международный день цирка (третья суббота апреля)

22 апреля — Международный день секретаря (среда последней полной недели апреля)

23 апреля — Всеукраинский день психолога

25 апреля — Международный день ветеринарного врача (последняя суббота апреля)

29 апреля — Международный день танца

30 апреля — День пограничника

Май

10 мая — День матери (второе воскресенье мая)

15 мая — Международный день семей

16 мая — День науки в Украине (третья суббота мая), День Европы в Украине (третья суббота мая)

20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога

21 мая — Всемирный день вышиванки (третий четверг мая)

23 мая — День морской пехоты Украины

24 мая — День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры

29 мая — Международный день миротворцев ООН

30 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины (последняя суббота мая)

30 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины (последняя суббота мая) 31 мая — Всемирный день без табака

Июнь

1 июня — Международный день детей (День защиты детей)

6 июня — День журналиста в Украине

9 июня — Международный день друзей

14 июня — Международный день блогера

21 июня — День медицинского работника (третье воскресенье июня)

25 июня — День таможенной службы Украины

27 июня — Международный день рыболовства

28 июня — День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)

Июль

1 июля — День архитектуры Украины

2 июля — Международный день спортивного журналиста

4 июля — День Национальной полиции Украины

6 июля — Всемирный день поцелуя

12 июля — День рыбака (второе воскресенье июля)

11 июля — Всемирный день шоколада

16 июля — День бухгалтера Украины

26 июля — День системного администратора

Август

1 августа — День инкассатора

2 августа — День Воздушных сил ВСУ (первое воскресенье августа)

9 августа — День строителя (второе воскресенье августа)

19 августа — Всемирный день фотографии

23 августа — День Государственного флага Украины

29 августа — День авиации Украины (последняя суббота августа)

30 августа — День шахтера (последнее воскресенье августа)

Сентябрь

1 сентября — День знаний

9 сентября — Международный день красоты

12 сентября — День украинского кино (вторая суббота сентября), День физкультуры и спорта

13 сентября — День танкиста в Украине (второе воскресенье сентября)

13 сентября — День программиста

17 сентября — День спасателя Украины

21 сентября — Международный день мира

22 сентября — Всемирный день без автомобиля

26 сентября — Всемирный день контрацепции

27 сентября — Всемирный день туризма

30 сентября — Всеукраинский день библиотек

Октябрь

1 октября — Международный день музыки, Международный день пожилых людей

2 октября — Всемирный день улыбки (первая пятница октября)

4 октября — Всемирный день животных

5 октября — Международный день врача (первый понедельник октября)

8 октября — День юриста Украины

10 октября — День работников стандартизации и метрологии в Украине

16 октября — День Шефа

18 октября — День работников пищевой промышленности (третье воскресенье октября)

25 октября — День автомобилиста (последнее воскресенье октября)

31 октября — Хэллоуин

Ноябрь

1 ноября — Международный день вегана

3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины

9 ноября — День украинской письменности и языка

11 ноября — Всемирный день шоппинга

13 ноября — Международный день слепых

16 ноября — День работников радио, телевидения и связи

17 ноября — Международный день студентов

19 ноября — Международный день мужчин

21 ноября — День Достоинства и Свободы

21 ноября — Всемирный день телевидения

21 ноября — День десантно-штурмовых войск ВСУ

27 ноября — Черная пятница (последняя пятница ноября)

30 ноября — Всемирный день животных

Декабрь

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

3 декабря — Международный день людей с инвалидностью

4 декабря — День объятий

5 декабря — День работников статистики

6 декабря — День Вооруженных Сил Украины

7 декабря — Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине

8 декабря — День благотворительности

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией

14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

15 декабря — Международный день чая

22 декабря — День энергетика и День дипломатической службы Украины

24 декабря — День работников архивных учреждений Украины

28 декабря — Международный день кино

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.