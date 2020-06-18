Кольцевое солнечное затмение 2020 пройдет 21 июня в созвездии Рака и может нанести урон дружбе и семейным отношениям.

Солнечное затмение 21 июня будет третьим в 2020 году.

21 июня необходимо тщательно следить за словами и эмоциями. Несдержанность может обернуться ссорой с любимыми людьми.

Также велика вероятность повздорить с друзьями – наладить отношения в этом случае будет непросто. Важные встречи лучше перенести на другой день.

Что можно делать

проведите время в одиночестве и займитесь медитацией;

сконцентрируйтесь на своих внутренних переживаниях, ощущениях, проблемах;

очистите свои мысли от злости и переживаний — этот день дарит очищение;

отпустите все обиды;

выбросьте лишние вещи из квартиры/дома;

ограничьте круг общения на этот день или вообще останьтесь наедине.

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Что нельзя делать

устраивать генеральную уборку;

общаться с токсичными людьми;

рисковать;

ходить на громкие вечеринки;

проводить важные встречи;

принимать судьбоносные решения.

Коридор затмений 2020 повлияет на судьбу не только каждого человека, но и государств, и человечества в целом. Именно это явление спровоцировало ряд сложных событий в Украине и мире.

Астронумеролог Татьяна Долготович объяснила, что большое количество катаклизмов и негативных событий происходит потому, что сейчас идет переход из фазы Рыб в фазу Водолея. В этом году запускаются новые программы, которые подталкивают человека к очищению.

Поэтому 2020 год — период глобальных изменений и трансформаций.