Кольцевое солнечное затмение 2020 пройдет 21 июня в созвездии Рака и может нанести урон дружбе и семейным отношениям.
Солнечное затмение 21 июня будет третьим в 2020 году.
21 июня необходимо тщательно следить за словами и эмоциями. Несдержанность может обернуться ссорой с любимыми людьми.
Также велика вероятность повздорить с друзьями – наладить отношения в этом случае будет непросто. Важные встречи лучше перенести на другой день.
Что можно делать
- проведите время в одиночестве и займитесь медитацией;
- сконцентрируйтесь на своих внутренних переживаниях, ощущениях, проблемах;
- очистите свои мысли от злости и переживаний — этот день дарит очищение;
- отпустите все обиды;
- выбросьте лишние вещи из квартиры/дома;
- ограничьте круг общения на этот день или вообще останьтесь наедине.
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Что нельзя делать
- устраивать генеральную уборку;
- общаться с токсичными людьми;
- рисковать;
- ходить на громкие вечеринки;
- проводить важные встречи;
- принимать судьбоносные решения.
Коридор затмений 2020 повлияет на судьбу не только каждого человека, но и государств, и человечества в целом. Именно это явление спровоцировало ряд сложных событий в Украине и мире.
Астронумеролог Татьяна Долготович объяснила, что большое количество катаклизмов и негативных событий происходит потому, что сейчас идет переход из фазы Рыб в фазу Водолея. В этом году запускаются новые программы, которые подталкивают человека к очищению.
Поэтому 2020 год — период глобальных изменений и трансформаций.