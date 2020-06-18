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Факты / Lifestyle

Кольцевое солнечное затмение: что нельзя делать 21 июня

Кольцевое солнечное затмение 2020 пройдет 21 июня в созвездии Рака и может нанести урон дружбе и семейным отношениям.

Солнечное затмение 21 июня будет третьим в 2020 году. 

21 июня необходимо тщательно следить за словами и эмоциями. Несдержанность может обернуться ссорой с любимыми людьми.

Также велика вероятность повздорить с друзьями – наладить отношения в этом случае будет непросто. Важные встречи лучше перенести на другой день.

Что можно делать

  • проведите время в одиночестве и займитесь медитацией;
  • сконцентрируйтесь на своих внутренних переживаниях, ощущениях, проблемах;
  • очистите свои мысли от злости и переживаний — этот день дарит очищение;
  • отпустите все обиды;
  • выбросьте лишние вещи из квартиры/дома;
  • ограничьте круг общения на этот день или вообще останьтесь наедине.

Читайте: Кольцевое солнечное затмение: чем опасно и чего ожидать знакам зодиака

Что нельзя делать

  • устраивать генеральную уборку;
  • общаться с токсичными людьми;
  • рисковать;
  • ходить на громкие вечеринки;
  • проводить важные встречи;
  • принимать судьбоносные решения.

Коридор затмений 2020 повлияет на судьбу не только каждого человека, но и государств, и человечества в целом. Именно это явление спровоцировало ряд сложных событий в Украине и мире.

Астронумеролог Татьяна Долготович объяснила, что большое количество катаклизмов и негативных событий происходит потому, что сейчас идет переход из фазы Рыб в фазу Водолея. В этом году запускаются новые программы, которые подталкивают человека к очищению.

Поэтому 2020 год — период глобальных изменений и трансформаций.

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