Летнее солнцестояние – самый длинный день в году, который приходится на 20 июня, но в високосный, то есть раз в четыре года, – на 21 число.

Он символизирует начало астрономического лета в Северном полушарии и зимы – в Южном.

В 2020 году день летнего солнцестояния наступит 21 июня в 13.07 по Киеву.

Его празднование окутано таинственностью и магией. С языческих времен сохранились традиции поклонения Солнцу.

Традиции на день летнего солнцестояния 2020

Молодежь в ночь на 21 июня разводит костры и прыгает через пламя.

Девушки плетут ритуальные венки и гадают на суженого.

Принято загадывать желания. Если правильно это сделать, говорят, что сбудется в течение года. Достаточно утром подойти к окну и своими словами обратиться к Солнцу.

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Также можно сделать талисман на исполнение желаний – так называемую ведьмину лестницу. Для этого понадобится длинная лента желтого цвета и девять бусинок. Дальше все просто: узел-бусинка-узел, свободный кусок ленты, узел-бусинка-узел и т. д. Важно в это время загадывать желания. Оно может быть одно или целых девять – по количеству бусинок. На каждом конце завязать еще по узлу и повесить над входом в жилище. Снять талисман ровно через год и сжечь в костре.

Тем, кто хочет изменить свою жизнь, нужно ночь перед 21 июня провести у колодца, каждый час выпивая по стакану воды, приговаривая: Как вода бежит – меняется, так и жизнь моя изменится.

Наши предки в этот день собирали лекарственные травы, а букеты из них вешали в доме как оберег от болезней и всяких несчастий.

Что нельзя делать на летнее солнцестояние:

Запрещено выяснять отношения, ввязываться в скандалы, потому что в этот день закладывается будущее на целый год вперед.

Ни в коем случае нельзя плакать и поддаваться апатии.

Несмотря на праздник, нельзя игнорировать правила обращения с огнем.

А детям 21 июня лучше не появляться на свет – их считали глазливыми.

Летнее солнцестояние в этом году совпадает с датой кольцевого солнечного затмения, которое наступит в 9.40 по киевскому времени. Астрологи называют его одним из самых благоприятных и советуют избавляться в этот день от негативной энергетики.

Но возможна и ложка дегтя в этой бочке меда: легкая усталость, небольшие конфликты на работе и с близкими. Поэтому серьезные дела лучше отложить.

Увидеть затмение смогут и украинцы, но только с помощью бинокля или телескопа.