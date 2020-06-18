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Факты / Lifestyle

Маникюр на лето 2020: самые модные цвета и дизайны

С приходом любимого времени года девушкам самое время подумать, какой маникюр на лето 2020 подойдет лучше всего.

Неизменными остаются тренды на яркие цвета, цветочные и геометрические орнаменты, главное — уметь стильно сочетать.

Факты ICTV собрали 10 трендовых идей летнего маникюра 2020.

Все цвета радуги

Маникюр не обязательно должен быть однотонным — часто бывает так, что разнообразие выглядит более выигрышно. Миксуйте любимые цвета и не бойтесь добавить объемных деталей — ваш маникюр будет уникальным.

 

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Допис, поширений PRIVATE NAIL STUDIO (@__summernails__)

Трендовый синий

Сейчас в моде все оттенки синего: от глубоких тонов до цвета небесной лазури. Для эффектности сделайте его однотонным или матовым.

 

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Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Marta Carvalho (@marta_carvalho)

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Кофейные оттенки

Коричневый цвет прекрасно смотрится как на светлой, так и загорелой коже. Рисунки или орнаменты сделают такой маникюр более интересным.

 

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Допис, поширений Nail (@nailsta2020)

Лаванда

Хотя этот оттенок считается более весенним, на загорелых руках он выглядит очень красиво. Для разнообразия можно добавить блестки или другой цвет.

 

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Допис, поширений ИДЕАЛЬНАЯ СТУДИЯ АКАДЕМГОРОДОК (@bigudi_beauty_bar)

Кислотные цвета

Когда еще экспериментировать с насыщенными цветами, как не летом? Трендовые зеленый, желтый, оранжевый и розовый кислотные цвета сделают ваше лето ярче!

Классический нюд

Легкие и почти прозрачные оттенки остаются актуальными во все времена года. Плюсом такого маникюра является то, что он прекрасно подойдет под любой наряд.

 

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Допис, поширений DRYBY (@drybylondon)

Символизм

Здесь можно придумать любые вариации: рисовать символы кисточкой, выложить блестками или же сделать их матовыми. Не бойтесь экспериментировать!

 

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Допис, поширений ???? Manicure ???? Nails ???? Chicago (@chicagomanic)

Розовые цветы

Цветочная тема в сочетании с пастельно-розовыми тонами — один из самых женственных вариантов маникюра, который смотрится выигрышно в сезоне весна-лето. Удачно смотрится сочетание основного цвета и цветочного узора на одном ногте.

 

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Допис, поширений користувачем @nailedbyleen

Геометрия

Ровные черные круги на белом или бежевом маникюре всегда выглядят эффектно. В этом сезоне можно отойти от традиции орнаментировать только один ноготь и разрисовать все: такой маникюр захочется дольше рассматривать и он не скоро надоест.

 

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Допис, поширений G.BАR | hair • makeup • nails (@g.bar.kiev)

Больше блесток

Опрятный маникюр в сочетании с блестками всегда выглядит празднично. Если добавить ярких цветов, а один ноготь сделать белым, получится действительно потрясающее воплощение летнего маникюра.

 

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Допис, поширений nailsbydeakrenata (@nailsbydeakrenata)

Напомним, Факты ICTV публиковали рекомендации Минздрава для работы салонов красоты на время карантина в Украине.

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