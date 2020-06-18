С приходом любимого времени года девушкам самое время подумать, какой маникюр на лето 2020 подойдет лучше всего.
Неизменными остаются тренды на яркие цвета, цветочные и геометрические орнаменты, главное — уметь стильно сочетать.
Факты ICTV собрали 10 трендовых идей летнего маникюра 2020.
Все цвета радуги
Маникюр не обязательно должен быть однотонным — часто бывает так, что разнообразие выглядит более выигрышно. Миксуйте любимые цвета и не бойтесь добавить объемных деталей — ваш маникюр будет уникальным.
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Трендовый синий
Сейчас в моде все оттенки синего: от глубоких тонов до цвета небесной лазури. Для эффектности сделайте его однотонным или матовым.
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Кофейные оттенки
Коричневый цвет прекрасно смотрится как на светлой, так и загорелой коже. Рисунки или орнаменты сделают такой маникюр более интересным.
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Лаванда
Хотя этот оттенок считается более весенним, на загорелых руках он выглядит очень красиво. Для разнообразия можно добавить блестки или другой цвет.
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Кислотные цвета
Когда еще экспериментировать с насыщенными цветами, как не летом? Трендовые зеленый, желтый, оранжевый и розовый кислотные цвета сделают ваше лето ярче!
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Классический нюд
Легкие и почти прозрачные оттенки остаются актуальными во все времена года. Плюсом такого маникюра является то, что он прекрасно подойдет под любой наряд.
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Символизм
Здесь можно придумать любые вариации: рисовать символы кисточкой, выложить блестками или же сделать их матовыми. Не бойтесь экспериментировать!
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Розовые цветы
Цветочная тема в сочетании с пастельно-розовыми тонами — один из самых женственных вариантов маникюра, который смотрится выигрышно в сезоне весна-лето. Удачно смотрится сочетание основного цвета и цветочного узора на одном ногте.
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Геометрия
Ровные черные круги на белом или бежевом маникюре всегда выглядят эффектно. В этом сезоне можно отойти от традиции орнаментировать только один ноготь и разрисовать все: такой маникюр захочется дольше рассматривать и он не скоро надоест.
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Больше блесток
Опрятный маникюр в сочетании с блестками всегда выглядит празднично. Если добавить ярких цветов, а один ноготь сделать белым, получится действительно потрясающее воплощение летнего маникюра.
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Напомним, Факты ICTV публиковали рекомендации Минздрава для работы салонов красоты на время карантина в Украине.