С приходом любимого времени года девушкам самое время подумать, какой маникюр на лето 2020 подойдет лучше всего.

Неизменными остаются тренды на яркие цвета, цветочные и геометрические орнаменты, главное — уметь стильно сочетать.

Факты ICTV собрали 10 трендовых идей летнего маникюра 2020.

Все цвета радуги

Маникюр не обязательно должен быть однотонным — часто бывает так, что разнообразие выглядит более выигрышно. Миксуйте любимые цвета и не бойтесь добавить объемных деталей — ваш маникюр будет уникальным.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений PRIVATE NAIL STUDIO (@__summernails__) 19 Бер 2020 р. о 7:41 PDT

Трендовый синий

Сейчас в моде все оттенки синего: от глубоких тонов до цвета небесной лазури. Для эффектности сделайте его однотонным или матовым.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Marta Carvalho (@marta_carvalho) 6 Січ 2020 р. о 10:42 PST

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Кофейные оттенки

Коричневый цвет прекрасно смотрится как на светлой, так и загорелой коже. Рисунки или орнаменты сделают такой маникюр более интересным.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nail (@nailsta2020) 14 Тра 2020 р. о 5:05 PDT

Лаванда

Хотя этот оттенок считается более весенним, на загорелых руках он выглядит очень красиво. Для разнообразия можно добавить блестки или другой цвет.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ИДЕАЛЬНАЯ СТУДИЯ АКАДЕМГОРОДОК (@bigudi_beauty_bar) 6 Вер 2018 р. о 5:53 PDT

Кислотные цвета

Когда еще экспериментировать с насыщенными цветами, как не летом? Трендовые зеленый, желтый, оранжевый и розовый кислотные цвета сделают ваше лето ярче!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ♕ (@tringaa.nails) 5 Сер 2018 р. о 4:19 PDT

Классический нюд

Легкие и почти прозрачные оттенки остаются актуальными во все времена года. Плюсом такого маникюра является то, что он прекрасно подойдет под любой наряд.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DRYBY (@drybylondon) 28 Вер 2019 р. о 3:42 PDT

Символизм

Здесь можно придумать любые вариации: рисовать символы кисточкой, выложить блестками или же сделать их матовыми. Не бойтесь экспериментировать!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ???? Manicure ???? Nails ???? Chicago (@chicagomanic) 20 Тра 2020 р. о 7:12 PDT

Розовые цветы

Цветочная тема в сочетании с пастельно-розовыми тонами — один из самых женственных вариантов маникюра, который смотрится выигрышно в сезоне весна-лето. Удачно смотрится сочетание основного цвета и цветочного узора на одном ногте.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @nailedbyleen 19 Тра 2020 р. о 1:03 PDT

Геометрия

Ровные черные круги на белом или бежевом маникюре всегда выглядят эффектно. В этом сезоне можно отойти от традиции орнаментировать только один ноготь и разрисовать все: такой маникюр захочется дольше рассматривать и он не скоро надоест.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений G.BАR | hair • makeup • nails (@g.bar.kiev) 18 Тра 2020 р. о 6:22 PDT

Больше блесток

Опрятный маникюр в сочетании с блестками всегда выглядит празднично. Если добавить ярких цветов, а один ноготь сделать белым, получится действительно потрясающее воплощение летнего маникюра.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений nailsbydeakrenata (@nailsbydeakrenata) 18 Тра 2020 р. о 9:58 PDT

Напомним, Факты ICTV публиковали рекомендации Минздрава для работы салонов красоты на время карантина в Украине.