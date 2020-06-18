Охотник за НЛО показал через Google Maps инопланетянина в Нью-Йорке

Известный охотник за НЛО Скотт Уоринг утверждает, что камеры Google Maps зафиксировали взгляд пришельца, который спрятался под мостом в Нью-Йорке.

Уоринг утверждает, что лицо пришельца подпадает под описание существ с других планет, о которых пишут в научной фантастике.

Голова у гуманоида имеет серый цвет и намного больше, чем у людей. Инопланетянин также имеет огромные глаза.

По его словам, пришельца можно увидеть по координатам Google Street View 42°26’35.27″N 76°30’48.70″W.

— Возможно, инопланетянин решил спрятаться от камеры Google Street View, — рассуждает мужчина над противоречивым изображением.

В комментариях к блогу Воринга написали также люди, которые скептически отнеслись к новому предположению охотника за НЛО.

— Если это пришелец, где его тело? Граффити на 100%, — пишут пользователи.

А кое-кто даже увидел отблеск от вспышки в глазу пришельца.

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НЛО в северном сиянии

Недавно Воринг взбудоражил сеть, показав снимок, на котором якобы изображен НЛО в северном сиянии.

Теоретик высказал мнение, что развитая внеземная цивилизация изучает не только людей, но также различные явления на Земле.

Верить ли в догадки охотника за НЛО, пожалуй, каждый решит сам для себя.