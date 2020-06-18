NASA объявило победителей внутреннего конкурса Фотограф года, отметив лучшие снимки, сделанные в космических центрах США.

Крис Ганн был назван победителем в категории Места за снимок человека, стоящего перед стеной фильтров HEPA.

Фото: NASA/Chris Gunn

Лучшее фото в категории Люди сделал Харлен Капен, сняв техников в аэродинамической трубе.

Фото: NASA/Harlen Capen

Приз за лучший снимок в категории Документация также получил Ганн, который захватил космический телескоп Джеймса Уэбба.

Фото: NASA/Chris Gunn

Победитель в категории Портрет Джордан Салкин, который снял Тима Бенчича с его изобретением — системой для изучения обледенения на воздушных суднах.

Фото: NASA/Jordan Salkin

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Полет астронавтов NASA к МКС на Crew Dragon

31 мая 2020 года капсула Crew Dragon компании SpaceX доставила на Международную космическую станцию двух астронавтов NASA.

Это прибытие астронавтов с территории США стало первым за девять лет.

49-летний Роберт Бенкен и 53-летний Дуглас Херли на МКС должны были протестировать системы Crew Dragon, чтобы SpaceX и NASA могли перейти к подписанию контракта на $2,6 млрд.