PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

NASA объявило победителей внутреннего конкурса Фотограф года

NASA объявило победителей внутреннего конкурса Фотограф года, отметив лучшие снимки, сделанные в космических центрах США.

Крис Ганн был назван победителем в категории Места за снимок человека, стоящего перед стеной фильтров HEPA.

NASA объявило победителей внутреннего конкурса Фотограф года

Фото: NASA/Chris Gunn

Лучшее фото в категории Люди сделал Харлен Капен, сняв техников в аэродинамической трубе.

NASA объявило победителей внутреннего конкурса Фотограф года

Фото: NASA/Harlen Capen

Приз за лучший снимок в категории Документация также получил Ганн, который захватил космический телескоп Джеймса Уэбба.

NASA объявило победителей внутреннего конкурса Фотограф года

Фото: NASA/Chris Gunn

Победитель в категории Портрет Джордан Салкин, который снял Тима Бенчича с его изобретением — системой для изучения обледенения на воздушных суднах.

NASA объявило победителей внутреннего конкурса Фотограф года

Фото: NASA/Jordan Salkin

ЧитайтеБатут работает: Маск и пользователи соцсетей потроллили Роскосмос

Полет астронавтов NASA к МКС на Crew Dragon

31 мая 2020 года капсула Crew Dragon компании SpaceX доставила на Международную космическую станцию двух астронавтов NASA.

Это прибытие астронавтов с территории США стало первым за девять лет.

49-летний Роберт Бенкен и 53-летний Дуглас Херли на МКС должны были протестировать системы Crew Dragon, чтобы SpaceX и NASA могли перейти к подписанию контракта на $2,6 млрд.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх