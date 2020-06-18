Netflix призывают добавить украинский дубляж и субтитры

Компанию Netflix призвали создать дубляж и субтитры на украинском языке.

Пользователями была создана соответствующая петиция, которая набрала более 19 тыс. подписей.

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Ее авторы выступили с просьбой добавить ко всему или самому популярному контенту украинский дубляж и субтитры, поскольку среди подписчиков Netflix Ukraine и Amazon есть люди с недостатками слуха.

Также они приводят успешные примеры фильмов и сериалов, которые были переведены на украинский язык и имели огромный успех у пользователей.

Эта петиция появилась на сайте Change.org, которая в целом должна собрать 25 тыс. подписей.

Онлайн-сервисы в Украине

В этом году депутат от фракции Слуга народа подал в Верховную Раду законопроект №2634, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость онлайн-сервисов и соцсетей.

Если проект закона будет принят, налогом будут обложены такие компании как: Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервис бронирования жилья вроде Booking.com и многие другие.

Соответственно, это скажется на стоимости услуг, которые они предоставляют. В частности, возрастет стоимость подписки на стримингових сервисах и рекламы в социальных сетях.

Источник: Change.org