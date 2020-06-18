Погода в Украине на сегодня - 18 июня 2020

18 июня почти по всей территории Украины пройдут грозы и дожди.

Исключениями станут пять областей – Черниговская, Суммская, Харьковская, Полтавская и Луганская. В этих регионах сохранится солнечная и жаркая погода – до +32° днем и до +18° ночью.

На Юге страны пройдут грозы, а температура воздуха составит от 27° до 29° тепла. Ночью ожидается +17-18°.

В центральной части страны до +30°, а также грозы и дожди.

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На севере будет без осадков и до 29° тепла.

На Западе также пройдут грозы. Днем воздух прогреется до +29°.

В Киеве ожидаются грозы и дожди. Температура воздуха до +29° днем и до +19° ночью.

В Укргидрометцентре предупредили, что лето в стране будет жарким. Погода в июне 2020 будет очень теплой и с грозами.

Средняя температура в течение июня будет держаться на уровне 16°-21°. По сравнению с маем в июне ожидается большее количество гроз, ливней и града.