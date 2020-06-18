Петров пост 2020 начинается через неделю после Троицы.
Он установлен на честь апостолов Петра и Павла, память которых почитают 12 июля.
Петров пост всегда заканчивается 11 июля. В 2020 году он стартует 15 июня и длится 27 дней.
Пост, который еще называют Апостольским или Петропавловским, считается не таким строгим, как Великий. Однако мясо, молочные продукты и яйца употреблять также запрещается.
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В определенные дни разрешается употреблять рыбу и вино. А в церковные праздники, которые приходятся в период поста, можно есть все.
Соблюдать пост не рекомендуется детям, пожилым людям, беременным и кормящим женщинам. Также не стоит придерживаться ограничений людям:
- с проблемами желудочно-кишечного тракта;
- с нарушением обмена веществ;
- больным сахарным диабетом;
- с онкологическими заболеваниями;
- которые проходят послеоперационную реабилитацию;
- с нарушением работы почек;
- с хроническими заболеваниями.
Факты ICTV составили список, что можно есть в Петров пост и в какие дни.
Основу рациона в Петров пост составляют овощи и фрукты. Крупы — следующие по популярности. Рис, гречка, ячменная крупа, пшено, булгур, кус-кус, кукурузная крупа, овсянка являются источником углеводов и дают ощущение сытости.
Рыба, которая разрешается в отдельные дни поста, является источником белка. Однако жарить ее не рекомендуется. Запекание, тушение или приготовление на пару считаются лучшими методами.
Растительные масла можно употреблять во вторник, четверг, субботу и воскресенье.
Другим источником белка во время поста могут быть грибы и бобовые: горох, нут, чечевица, фасоль.
Хлеб разрешается только тот, который не имеет в своем составе молочных продуктов и яиц.
Десерты могут заменить сухофрукты, сырые фрукты, орехи и мед.
Петров пост 2020: календарь питания
15 июня (понедельник) — можно есть горячую пищу без добавления растительного масла. Это могут быть каши, тушеные овощи, грибы, супы.
16 июня (вторник) — каждый вторник разрешается есть рыбу, поэтому в этот день можно добавить ее и морепродукты в свой рацион.
17 июня (среда) — строгий пост. Стоит употреблять только сырую пищу — сырые овощи, фрукты, ягоды. Также можно орехи, сухофрукты, хлеб и воду.
18 июня (четверг) — горячая пища с добавлением растительного масла, рыба и морепродукты.
19 июня (пятница) — употребляется необработанная пища: овощи, фрукты, сухофрукты, ягоды, хлеб, вода, орехи.
20 июня (суббота) — к горячей пище добавляется рыба и морепродукты.
21 июня (воскресенье) — горячая пища, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, орехи, ягоды.
22 июня (понедельник) — горячие блюда без масла (супы, каши, запеченные овощи и грибы).
23 июня (вторник) — к горячим блюдам добавляется рыба и морепродукты.
24 июня (среда) — строгий пост. Разрешается только сыроедение.
25 июня (четверг) — горячие блюда, рыба и морепродукты.
26 июня (пятница) — строгий пост. Сырые овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, хлеб и вода.
27 июня (суббота) — супы, тушеные или запеченные овощи, каши, рыба, морепродукты.
28 июня (воскресенье) — горячие блюда, фрукты, овощи, грибы, хлеб, сухофрукты, рыба, морепродукты, ягоды.
29 июня (понедельник) — горячая пища без масла.
30 июня (вторник) — рыба, морепродукты, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, горячие блюда.
1 июля (среда) — строгий пост. Разрешается только сырая пища — овощи, фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты, хлеб и вода.
2 июля (четверг) — можно к горячим блюдам добавить овощи, фрукты, орехи, рыбу, морепродукты.
3 июля (пятница) — сыроедение.
4 июля (суббота) — к горячей пище разрешается употреблять рыбу и морепродукты.
5 июля (воскресенье) — горячая пища (супы, каши, тушеные овощи и грибы), рыба, морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи.
6 июля (понедельник) — горячие блюда без масла.
7 июля (вторник) — Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (Ивана Купала). В этот день разрешается рыба, морепродукты, горячие блюда, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, грибы и вино.
8 июля (среда) — строгий пост.
9 июля (четверг) — рыба, морепродукты, супы, тушеные овощи и грибы, каши, фрукты, ягоды, орехи.
10 июля (пятница) — разрешается употреблять только сырую пищу.
11 июля (суббота) — горячие блюда, рыба и морепродукты.
В общем, по понедельникам разрешаются блюда без добавления растительного масла — каша, суп, запеченные или тушеные овощи, грибы. Также можно добавить в рацион немного фруктов, овощей, сухофруктов, орехов, хлеба и, конечно, воды.
Во вторник, четверг, субботу и воскресенье к рациону понедельника можно добавить рыбу и морепродукты и растительное масло.
По средам и пятницам нужно придерживаться строгого поста, а именно сыроедения. Питаться разрешается сырыми овощами, фруктами, ягодами, орехами, сухофруктами, хлебом и водой.
В дни больших церковных праздников, которые могут быть во время поста, можно питаться рыбой, морепродуктами, горячими блюдами, овощами, фруктами, ягодами, сухофруктами, орехами, хлебом без молочных продуктов и яиц. Разрешается випить немного вина.
Календарь постов на 2020 год
В 2020 году в календаре церковных праздников указываются четыре многодневных поста.
Отмечают Великий пост (2 марта — 18 апреля), Петров пост (15 июня — 11 июля), Успенский пост (14-28 августа), Рождественский пост (28 ноября 2020 — 6 января 2021).
Также в календаре указываются три однодневных поста в течение 2020 года: Крещенский сочельник (18 января), Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября), Воздвижение Креста Господня (27 сентября).
Кроме того, отмечаются дни, когда поста нет: Святки (7-17 января), неделя Мытаря и Фарисея (10-16 февраля), Масленица (24 февраля — 1 марта), Пасхальная неделя (20-26 апреля), Троицкая неделя ( 8-14 июня).