В социальной сети Twitter появилась новая функция — голосовые сообщения. Однако пока функция работает только в тестовом режиме и доступна для ограниченного числа людей.
— С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным.
You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!
Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD
— Twitter (@Twitter) June 17, 2020
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Продолжительность каждого голосового твита — не более 140 секунд. Если сообщение будет длиннее, его автоматически разделит на несколько.
Для того, чтобы осуществить запись голосового сообщения необходимо нажать на иконку, изображающую звуковые волны.
Фейки в Twitter
Недавно Twitter заявил, что введет специальную отметку для фейковых фото, видео и аудиозаписей.
Соцсеть будет обозначать мультимедийные данные, если посчитает, что они специально отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение.