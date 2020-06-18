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Факты / Lifestyle

В Twitter появилась функция голосовых сообщений

В социальной сети Twitter появилась новая функция — голосовые сообщения. Однако пока функция работает только в тестовом режиме и доступна для ограниченного числа людей.

— С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным.

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Продолжительность каждого голосового твита — не более 140 секунд. Если сообщение будет длиннее, его автоматически разделит на несколько.

Для того, чтобы осуществить запись голосового сообщения необходимо нажать на иконку, изображающую звуковые волны.

Фейки в Twitter

Недавно Twitter заявил, что введет специальную отметку для фейковых фото, видео и аудиозаписей.

Соцсеть будет обозначать мультимедийные данные, если посчитает, что они специально отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение.

Фото: Pixabay

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