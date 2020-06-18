Железный Порт в 2020 году готов принимать туристов. Гостиницы курортного села Херсонской области уже запаслись антисептиками и отказались от системы all inclusive.

Факты ICTV подготовили материал об отдыхе в Железном Порту 2020.

Железный Порт 2020 — цены на жилье

Стандартный номер в современном отеле в Железном Порту в 2020 году будет стоить 800 грн за сутки. За такую цену туристам предлагают уютную комнату с одной двуспальной кроватью и одной односпальной, а также телевизор, шкаф и собственную ванную комнату.

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На территории отеля есть бассейн и зона для детей. Кстати, воду, шезлонги, а также игрушки постоянно дезинфицируют.

Кроме того, отель отказался от системы all inclusive и перешел на питание в ресторанах в пластиковой посуде: традиционный украинский борщ там подают в одноразовых тарелках. На столах установлены антисептики, а персонал работает в масках.

Железный Порт 2020 — развлечения

Среди развлечений в Железном Порту море и чистый пляж.

Кроме того, недалеко от населенного пункта находится целебный гейзер. Вход стоит 50 грн с человека или же 200 грн за сутки с жильем.

Отдых в Украине 2020

В 2020 году украинцы смогут посетить морские курорты Украины, среди которых Одесса, Грибовка, Геническ.

А любители активного отдыха в 2020 году могут отправиться в Карпаты.

Факты ICTV регулярно публикуют материалы об отдыхе в Украине в 2020 году.