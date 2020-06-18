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Какой праздник сегодня, 18 июня

18 июня украинцы отметят один из праздников сотрудников правоохранительных органов — День участкового инспектора полиции.

Дата празднуется уже 16 лет — с 2004 года. 18 июня выбрали, потому в этот день в 1923 году в Украине появилась профессия участкового инспектора.

Также сегодня отмечается и праздник ООН — День устойчивой гастрономии. В 2016 году его учредили, а первый раз отпраздновали годом позже.

Читайте: Календарь церковных праздников на июнь 2020

Праздник решили учредить, потому что гастрономия является одним из важнейших атрибутов любого народа.

Еще 18 июня в календаре значится День памяти святого князя Феодора Ярославича Новгородского. В этот день в 1233 году он скончался.

Сегодня именины празднуют: Настя, Василиса, Виктор, Галя, Дорофей, Игорь, Костя, Леонид, Павел и Федор.

Народные приметы 18 июня:

  • Сильная роса – к хорошему урожаю;
  • Хорошая погода – к крупному зерну.

Что запрещено делать 18 июня:

  • Вступать в брак;
  • Находится на улице после 00.00;
  • Рассказывать плохие сны;
  • Брать в руки вилку или нож;
  • Спорить.

В Украине существует множество праздников, как государственных, так и церковных. Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год. где можно отследить все даты постов и важных праздников.

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