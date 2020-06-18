18 июня украинцы отметят один из праздников сотрудников правоохранительных органов — День участкового инспектора полиции.

Дата празднуется уже 16 лет — с 2004 года. 18 июня выбрали, потому в этот день в 1923 году в Украине появилась профессия участкового инспектора.

Также сегодня отмечается и праздник ООН — День устойчивой гастрономии. В 2016 году его учредили, а первый раз отпраздновали годом позже.

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Праздник решили учредить, потому что гастрономия является одним из важнейших атрибутов любого народа.

Еще 18 июня в календаре значится День памяти святого князя Феодора Ярославича Новгородского. В этот день в 1233 году он скончался.

Сегодня именины празднуют: Настя, Василиса, Виктор, Галя, Дорофей, Игорь, Костя, Леонид, Павел и Федор.

Народные приметы 18 июня:

Сильная роса – к хорошему урожаю;

Хорошая погода – к крупному зерну.

Что запрещено делать 18 июня:

Вступать в брак;

Находится на улице после 00.00;

Рассказывать плохие сны;

Брать в руки вилку или нож;

Спорить.

В Украине существует множество праздников, как государственных, так и церковных. Факты ICTV составили церковный календарь на 2020 год. где можно отследить все даты постов и важных праздников.