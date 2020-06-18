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Какой сегодня, 18 июня, лунный день

В четверг, 18 июня, Луна пребывает в знаке Телец. Это 27 лунный день.

Благоприятное время для кардинальных изменений. В этот день будут успешными любые важные переговоры, а также крупные сделки помогут улучшить материальное положение.

В 27 лунный день умственные способности будут особенно усиленными.

18 июня астрологи рекомендуют больше сил и энергии потратить на решение старых проблем, о которых вы давно уже могли забыть.

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В отношениях этот период может быть опасным. У некоторых пар будут разногласия и конфликты. Однако решить их будет достаточно просто – необходимо просто поговорить с партнером.

От физических нагрузок в этот день лучше будет отказаться. Рекомендуется 18 июня навести порядки в доме, и порадовать семью вкусным ужином.

Что можно делать 18 июня: заниматься творческой деятельностью.

Что категорически нельзя делать в 27 лунный день: злоупотреблять алкоголем.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.

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