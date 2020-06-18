В субботу, 20 июня, дожди и грозы синоптики прогнозируют почти на всей территории Украины.

Сухо будет только на востоке страны. В этой части страны жарче всего – до +31.

В южных областях, на севере и в центре – от +27 до +30.

На западе – максимум +25.

В Киеве дождь, гроза, ночью 17-19, а днем 28-30 градусов тепла.

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В воскресенье, 21 июня, погода в Украине не изменится – жара, ливни и грозы.

На востоке температура воздуха повысится до +32.

В северных, центральных и южных областях – от +26 до +29.

Довольно прохладно будет на западе. Местами только +24.

В столице прогнозируют осадки, ночью 16-18, днем 27-29 выше нуля.

Такая погода наблюдается в Украине в последние три дня. Ливни затопляют улицы, дороги и целые села, а на Закарпатье паводок снес мост, ведущий к границе с Польшей.

Спасатели каждый день фиксируют отключение электричества в разных областях страны.

Синоптики предупреждали, что лето 2020 года в будет богатым на ливни, град, шквалы и грозы.