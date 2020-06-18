В субботу, 20 июня, дожди и грозы синоптики прогнозируют почти на всей территории Украины.
Сухо будет только на востоке страны. В этой части страны жарче всего – до +31.
В южных областях, на севере и в центре – от +27 до +30.
На западе – максимум +25.
В Киеве дождь, гроза, ночью 17-19, а днем 28-30 градусов тепла.
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В воскресенье, 21 июня, погода в Украине не изменится – жара, ливни и грозы.
На востоке температура воздуха повысится до +32.
В северных, центральных и южных областях – от +26 до +29.
Довольно прохладно будет на западе. Местами только +24.
В столице прогнозируют осадки, ночью 16-18, днем 27-29 выше нуля.
Такая погода наблюдается в Украине в последние три дня. Ливни затопляют улицы, дороги и целые села, а на Закарпатье паводок снес мост, ведущий к границе с Польшей.
Спасатели каждый день фиксируют отключение электричества в разных областях страны.
Синоптики предупреждали, что лето 2020 года в будет богатым на ливни, град, шквалы и грозы.