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Apple объявит на WWDC о переименовании iOS – инсайдер

В связи с приближением ежегодной конференции Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) 2020 года появилась утечка о том, что производитель iPhone в этом году может переименовать операционную систему iOS в iPhone OS.

— iPhone OS, — такое сообщение в Twitter написал известный инсайдер Джон Проссер, не предоставив других подробностей.

Говорят, что технический гигант стремится еще больше разграничить операционную систему iPhone и операционную систему iPad.

Если утечка подтвердится и iOS переименуют в iPhone OS, то купертиновцам придется менять название и для ОС iPod touch.

Имя iPhone OS Apple использовала для операционной системы на своем первом iPhone. Название было изменено на iOS в 2010 году, когда был выпущен планшет компании.

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WWDC 2020

Ожидается, что Apple представит новую ОС следующего поколения во время своей презентации для разработчиков 22 июня.

Также ожидается, что яблочная компания объявит о переходе с процессоров Intel на свои собственные ARM-чипы.

Фото: Dreamstime

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