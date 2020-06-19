День медика в третье воскресенье июня отмечает Украина и еще несколько стран постсоветского пространства, поскольку он появился именно во времена СССР.

В 2020 году профессиональный праздник врачей, фельдшеров, медсестер, лаборантов и санитаров приходится на 21 июня.

Украина подтвердила дату Дня медика в 1994 году.

В условиях глобальной пандемии коронавируса на медработников возложена большая ответственность. В то же время, спасая жизнь другим, они рискуют собственным здоровьем и жизнью.

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Факты ICTV предлагают в эти сложные времена подбодрить их, поздравив с Днем медика. Предлагаем подборку искренних, душевных и прикольных поздравлений в стихах и СМС.

С Днем медика – поздравления

***

Ты клятву Гиппократа соблюдаешь

И день за днем болезни побеждаешь,

Про все на свете можешь позабыть,

Чтоб блеск в глазах и радость возвратить!

И в этот летний день без промедленья

Прими слова любви и восхищенья,

Пускай добро, удача и мечта

Тебя сопровождают сквозь года!

***

Гроза болезней, вирусов тиран,

Бактерий наш бесстрашный истребитель!

Пусть не пустеет докторский карман,

Больных поменьше просится в обитель!

Пускай больница будет им приютом

Совсем недолгим – раз и больше нет!

Пусть все болезни лечатся испугом –

Узрят халат, а их пропал и след!

***

Доктор лечит все недуги

От отита до краснухи,

Зуб больной, опухший глаз —

Сможет вылечить за раз.

Благодарны мы за это

И сейчас, в разгаре лета,

Поздравления Вам шлем

С медицинским вашим днем.

Пусть Вас радости находят,

Беды стороной обходят,

Будет счастье и достаток

И во всех делах порядок.

***

Белоснежный халат, доброта милых глаз,

Поздравляю сегодня я с праздником Вас,

Вы спасаете всех от болезней и бед,

Так живите в здоровье и счастье сто лет!

***

Клизмы, грелки и таблетки –

Ваши верные друзья.

Что же делать? Человеку

Без врачей прожить нельзя.

Вы спасаете нам жизни,

Уши, почки, животы

От ангины, ревматизма,

От неправильной еды.

Потому мы вам желаем

Процветания во всем,

Исполнения желаний

И богатства полный дом!

***

Медсестры, юбки покороче,

Костюм оденьте, доктора,

В день медика желаю с ночи

Гулять до самого утра!

Пускай здоровье не подводит,

В году зарплата возрастет,

Пусть кризис стороной обходит

И только радость в жизни ждет!

В мире есть похожий праздник — Международный день врача. Его отмечают в первый понедельник октября. А Всемирный день медицинских сестер в календаре — 12 мая.

Зарплаты медработников в Украине

В Минздраве анонсировали с 1 сентября 2020 года повышение зарплат медикам второго и третьего звена.

При этом три должностных оклада и дальше будут получать врачи и медсестры, которые заняты лечением пациентов с коронавирусом.