Знаки зодиака в постели - совместимость по гороскопу

Любовный гороскоп составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Планеты Солнечной системы постоянно движутся и образуют при этом определенные сочетания. Есть Солнце и Луна, двенадцать знаков зодиака и восемь планет. Венера и Марс – две планеты, имеющие отношение к увлечениям, любви и страсти.

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Этот гороскоп имеет исключительно ознакомительный характер и основан на характеристиках типичных представителей знаков зодиака.

Началом всего зодиака, является Овен, огненный знак — первый импульс, вспышка, искра. Его порыв непосредственный, смелый и решительный, но недолговечный. Быстро увлекается, но так же быстро остывает к партнеру. Хорошая совместимость у Овна с представителями знаков стихии Огня (Овен, Лев и Стрелец), а также с воздушными знаками (Близнецы и Водолей). Они идеально подойдут Овну по темпераменту, будут усиливать его страсть, стимулировать развитие творческих талантов, что способствует гармонии в интимной сфере.

Тельцы стремятся к долгосрочным взаимоотношениям, постоянству и стабильности в личной сфере. Секс для Тельцов жизненно необходим, благодаря этому они накапливают в себе энергию, а потом ее материализуют. Тельцам нужна романтика, красота и гармония, разнообразие цветов, красок, запахов, ощущений. Форма, прикосновение, определение своего отношения к партнеру и есть проявление Тельца. Удовлетворение в интимной жизни Тельцы обретают с представителями стихии Земли – Тельцом, Девой, Козерогом и стихии Воды – Рак и Рыбы.

Интимные отношения Близнецы начинают быстро, особенно если партнер – вибрирующий Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) или искрящийся Огонь (Лев, Стрелец). С представителями этих знаков зодиака, устанавливаются прочные связи, увлечения. Сексуальные привязанности являются свободными и разнообразными, что дает Близнецам оптимизм, силу, уверенность и решительность. И такие отношения Близнецы будут удерживать, проявлять гибкость и готовность отдавать партнеру даже больше, чем получают.

Рак в интимных отношениях стремится к максимальному наполнению энергией и теплом. Водная стихия знака Рака чистая, поэтому представители этого знака неразрывно связывают сексуальные и семейные отношения, их цель — развитие и появление детей. По сексуальному темпераменту идеально подходят представители земной стихии – Телец и Дева, а также знаки стихии Воды – Рак, Скорпион, Рыбы. Вместе с одним из таких партнеров, Рак создаст идеальные условия для жизни, размножения и развития, а сексуальная жизнь – яркая и гармоничная.

Лев требует привязанности, несет ответственность за партнера, сразу же ставит сверкающие цели и определяет перспективы интимных взаимоотношений, мотивируется любовью и сексом. Солнце Льва светит ярко, у него все должно быть на высоком уровне, надолго удерживает тепло интимных взаимоотношений. По темпераменту подходят представители огненной стихии — Овны, Стрельцы. Представители своего знака в сексе подходят, но возникают сложности. Знаки Воздуха — Близнецы и Весы обеспечат его потребность быть в центре внимания, интимные отношения будут яркими, а это необходимо Льву для ощущения внутренней силы.

Дева – знак стихии Земли, стремится сберечь гармоничные интимные отношения, наиболее оптимальным и практичным способом, порой, забывая о романтике. Представители знаков Девы, Тельца и Козерога, понимают важность знаний и навыков, принимают системность Девы в сексуальной сфере, поэтому личные отношения с представителями земной стихии, для Дев окажутся удовлетворяющими. Скорпионы и Раки – знаки стихии Воды, помогают Деве в адаптации к окружающему миру. С поддержкой одного из них, Дева создаст подходящие условия для жизни, подготовит новый этап взаимоотношений, раскроет свою природную мягкость и романтичность.

Весы – воздушная стихия, само название тонко передает характеристику знака зодиака, определяет понятие о том, что считается нормой во всех сферах жизни, в том числе — в сексуальной. Прекрасная совместимость у Весов с Близнецами и Водолеями – интеллектуальный интерес послужит основой интимных отношений. С представителями своего знака отношения до стадии близких могут и не дойти, т.к. от долгих колебаний пропадает взаимный интерес. Огненные Львы или Стрельцы привлекут своей уверенностью и чутьем, поэтому Весы позволят им взять инициативу в свои руки.

Скорпион в интимной жизни, в сфере внутренних эмоций, ощущений стремится найти суть, глубокую причину связи с партнером. Есть склонность доводить отношения до крайних проявлений чувств. Обрести состояние удовлетворения Скорпиону помогут представители своего знака, а также Раки и Рыбы. Водные знаки зодиака способны тонко чувствовать настроение партнера, состояние окружающего мира, а это именно то, что нужно Скорпиону – чтобы понимали его без слов. Девы и Козероги способны привести внутреннее состояние Скорпиона в норму, смогут понять и принять его противоречивый характер и желания.

Стрелец — это символ Огня: романтика, необъятные просторы, где нет границ, и ничто не сдерживает страсть. Овны, Львы и Стрельцы смогут получить заряд оптимизма и удовлетворения рядом с партнером – Стрельцом. Представители огненных знаков зодиака помогают друг другу наполниться внутренним светом, энергией, которая позволит решиться на что-то новое в сексуальных отношениях. Воздушные знаки – Весы и Водолеи, поддерживают увлечения Стрельца, помогают ему свободнее смотреть на интимные взаимоотношения, наслаждаться моментом и не ограничивать себя обязательствами.

Козерог — это знак стихии Земли. Он олицетворяет сосредоточенность, собранность, ограничения. Представители водных знаков – Рыбы и Скорпионы способны растапливать лед (Козерог – это холодная земля, высушенная) мягко, терпеливо и нежно. Это те варианты, в которых чувственная сторона жизни Козерога может сложиться гармонично. С Девами и Тельцами могут, со временем, развиться удовлетворяющие интимные отношения. Козерогу с Козерогом сложно до конца раскрыться, но в целом, сексуальная совместимость есть.

Водолей знает нервные центры, у него есть эротическая интуиция. Всегда устремлен к новому, готов на авантюры и экстремальные приключения. Партнеру дает поддержку, вдохновение, безмерную заботу. В сексуальной сфере ничего не отрицается, все на высшем уровне, все с хорошими намерениями. Любовные отношения легко переходят в дружеские и наоборот. Скучно с Водолеем не будет, а тем более, если партнер является представителем воздушной стихии – Близнецы, Весы, Водолей или огненной стихии – Овен и Стрелец.

У Рыб непредсказуемый темперамент, как в области повседневной жизни, так и секса. Они имеют бескрайний потенциал. Рыбы – это знак стихии Воды, которая все смешивает, соединяет, питает. Сексуальная жизнь способствует творческому вдохновению, интуитивным озарениям. Тельцов и Козерогов энергия Рыб возрождает, воодушевляет, но успех и долгосрочность этой связи зависит от них, поэтому Тельцы и Козероги должны взять на себя доминирующую функцию. Раки, Скорпионы и Рыбы будут усиливать фантазию Рыб, отношения могут быть очень яркими и красивыми. С таким партнером они смогут видеть окружающий мир во всем богатстве его красоты, романтики и гармонии.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

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