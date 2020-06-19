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Факты / Lifestyle

В Китае женщина родила близнецов с разницей в 10 лет

В китайской провинции Хубэй женщина по имени Ван родила двух близнецов с разницей в 10 лет.

Это произошло по причине того, что Ван прибегла к процедуре искусственного оплодотворения. Женщина не могла забеременеть на протяжении пяти лет и решилась на ЭКО.

В 2009 году она забеременела и в июне 2010 года у нее родился сын Лу Лу. Когда он немного подрос, то попросил у родителей брата или сестру. 41-летняя женщина повторно обратилась в эту же клинику, у которой остались эмбрионы с прошлой процедуры.

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Самым жизнеспособным оказался генетически идентичный первому сыну. Таким образом, 16 июня у женщины родился близнец Лу Лу, которому в этом месяце будет 10 лет.

близнец

Ребенок весит столько же, сколько весил его брат — 3,5 кг. Родители назвали мальчика Тонг Тонг, что означает Такой же.

С близнецами достаточно часто происходят забавные ситуации. Например, в США женщина родила двух близнецов в разные года. Дело в том, что один ребенок появился на свет 31 декабря 2016 года в 23.50, а второй на 11 минут позже.

Таким образом он родился 1 января в 2017 году.

Фото: Hubei maternal and child health hospital

Источник: Daily Mail

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