PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Зеленский ввел в Украине День фермера

19 июня в Украине будут отмечать новый праздник — День фермера. Соответствующий указ уже подписал Владимир Зеленский.

Как отметили в Офисе президента, роль украинского агропроизводителя становится еще важнее для государства.

— Украина дала старт реформе, на которую ждала всю независимость. Реформе, без которой не может процветать ни одно государство. Без земельной реформы у Украины не будет шанса снова стать житницей Европы.

В этом году парламент принял, а я подписал ряд законов, которые упорядочивают обращение земли, делают его прозрачным, справедливым и эффективным. Развитие фермерства чрезвычайно важно для украинской экономики, — подчеркнул Владимир Зеленский.

В поддержку сельхозпроизводителей государство уже выделило 4 млрд грн.

Читайте: Украина впервые празднует День фермера: поздравление в открытках

Также фермерам предоставят льготные условия для приобретения сельскохозяйственной земли.

В будущем власти планируют создать Фонд гарантирования кредитов малым фермерам и Фонд развития сельских территорий.

К слову, дату 19 июня выбрали не с проста. Именно в этот день в 2003 году в Украине приняли закон О фермерском хозяйстве. Праздник создано с целью поддержки фермерского движения в Украине.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка