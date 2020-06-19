19 июня в Украине будут отмечать новый праздник — День фермера. Соответствующий указ уже подписал Владимир Зеленский.

Как отметили в Офисе президента, роль украинского агропроизводителя становится еще важнее для государства.

— Украина дала старт реформе, на которую ждала всю независимость. Реформе, без которой не может процветать ни одно государство. Без земельной реформы у Украины не будет шанса снова стать житницей Европы.

В этом году парламент принял, а я подписал ряд законов, которые упорядочивают обращение земли, делают его прозрачным, справедливым и эффективным. Развитие фермерства чрезвычайно важно для украинской экономики, — подчеркнул Владимир Зеленский.