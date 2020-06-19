19 июня в Украине будут отмечать новый праздник — День фермера. Соответствующий указ уже подписал Владимир Зеленский.
Как отметили в Офисе президента, роль украинского агропроизводителя становится еще важнее для государства.
— Украина дала старт реформе, на которую ждала всю независимость. Реформе, без которой не может процветать ни одно государство. Без земельной реформы у Украины не будет шанса снова стать житницей Европы.
В этом году парламент принял, а я подписал ряд законов, которые упорядочивают обращение земли, делают его прозрачным, справедливым и эффективным. Развитие фермерства чрезвычайно важно для украинской экономики, — подчеркнул Владимир Зеленский.
В поддержку сельхозпроизводителей государство уже выделило 4 млрд грн.
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Также фермерам предоставят льготные условия для приобретения сельскохозяйственной земли.
В будущем власти планируют создать Фонд гарантирования кредитов малым фермерам и Фонд развития сельских территорий.
К слову, дату 19 июня выбрали не с проста. Именно в этот день в 2003 году в Украине приняли закон О фермерском хозяйстве. Праздник создано с целью поддержки фермерского движения в Украине.