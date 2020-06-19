Коблево в 2020 году уже во всю принимает туристов. Здесь и раньше было много киевлян, которые захотели спрятаться от коронавируса.

Отели на курортах Николаевской области готовы к приему гостей с учетом всех противоэпидемических правил.

Факты ICTV подготовили материал об отдыхе в Коблево 2020.

Коблево 2020 — цены на жилье

Домик в экоотеле Коблево в 2020 году будет стоить 3 500 грн за сутки, а в пик сезона 5 000 грн. За эти деньги туристам предлагают комнату с двуспальной кроватью и детскую, Также есть гостиная, терраса и ванная комната. На территории отеля есть озеро, а расположен он в соснах.

Читайте: Отдых в Геническе 2020 — цены на жилье и развлечения

На территории есть бассейн со своей системой фильтрации, которая является безопасной в отличие от хлорки. Возле него расположены шезлонги на дистанции друг от друга.

Здесь есть бар, а из услуг — массаж. По словам персонала, все тщательно обрабатывается антисептическими средствами.

В отеле есть детская площадка и анимация.

Отдых в Украине 2020

В 2020 году украинцы смогут посетить самые популярные курорты Украины. В частности, Одессу, Железный Порт, Грибовку, Джарылгач и Геническ.

Также укранцам доступен и горный отдых. В 2020 году можно отправиться в Карпаты, Шаян, Дземброню и другие не менее живописные места.

Факты ICTV регулярно публикуют материалы об отдыхе в Украине в 2020 году.