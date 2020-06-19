Одесса — один из самых популярных морских курортов Украины. Украинские туристы едут в города не только за морем, но и за его архитектурными памятниками.

Факты ICTV подготовили материал об отдыхе в Одессе в 2020 году.

Одесса 2020 — цены на жилье

Стандартный номер в гостинице в центре Одессе с двухместной кроватью, мебелью и собственной ванной комнатой, холодильником и видом на улицу Дерибасовскую будет стоить 700 грн в сутки.

А сутки в улучшенном номере-стандарте на первой линии с видом на море — 2 тыс. за двоих без завтрака.

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Одесса 2020 — развлечения

В Одессе туристы могут отдохнуть возле моря, искупаться и загореть.

Кроме того, они могут посетить кафе города и самый старый паб, который работает с 1883 года.

Известные клубы Одессы пока не работают в полной мере из-за карантина.

Кроме того, гости города смогут прогуляться по туристическим улицам города, одна из которых — Дерибасовская.

Отдых в Украине 2020 — куда поехать

Традиционно украинцы едут на отдых к морю в Одесскую, Херсонскую или Запорожскую области.

Кроме того, популярностью пользуется активный отдых в Карпатах.

Но интересные природные объекты и памятники есть в каждом регионе страны. Подробнее об отдыхе в Украине 2020 читайте в материалах Фактов ICTV.