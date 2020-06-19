В пятницу, 19 июня, Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 28 лунный день.

Это будет нейтральный день. Астрологи рекомендуют в этот период не принимать важных решений, которые в дальнейшем могут повлиять на вашу жизнь.

Стоит в этот день заниматься делами, которые не будут требовать усиленного внимания. Чтобы избежать конфликтов на работе, стоит вовремя подойти к начальству, и поговорить.

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Для некоторых людей будет повышенная интеллектуальная активность, поэтому астрологи рекомендуют, в первую очередь, не тянуть с принятием решений.

Есть риск, что в 28 лунный день может быть желание переключиться на что-то другое, например, на другое дело. Однако важно помнить, что для достижения поставленных целей, распыляться на другое не стоит.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.