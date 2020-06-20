Июньское солнцестояние: новый дудл Google

Июньское солнцестояние — новый дудл от Google. Это явление происходит каждый год в период с 20-22 июня. Часто его называют летним солнцестоянием.

По киевскому времени июньское солнцестояние наступит 21 июня в 13.07.

После этого времени день будет уменьшаться, а ночь – становиться длиннее. Поэтому сегодня в Украине ожидается самый длинный день — 16 часов 27 минут.

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На новом дудле изображено солнце и цветастый парашют. Надпись Google нарисована необычным шрифтом на персиковом фоне.

День летнего солнцестояния 2020

В день летнего солнцестояния существует ряд запретов и традиций. В частности, в этот день запрещено ссориться, плакать, переедать мяса.

Также в этот день принято загадывать желание, которое сбудется на протяжении года.

Летнее солнцестояние в 2020 году совпадает с датой кольцевого солнечного затмения, которое наступит в 9.40 по киевскому времени. Астрологи советуют избавляться в этот день от негативной энергетики.