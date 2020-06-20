Колецеобразное солнечное затмение приходится на 21 июня — воскресенье. Однако это явление можно увидеть лишь в нескольких местах планеты.

Лучше всего его будет видно в азиатских или африканских странах, в частности жители Индии смогут увидеть его почти в полном объеме.

Украинцы смогут увидеть лишь часть затмения. По киевскому времени оно будет в 9.40.

Однако солнечное затмение 21 июня можно посмотреть и онлайн.

Полная фаза солнечного затмения продлится 38 секунд.

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Луна, Солнце и Земля станут в один ряд, а естественный спутник Земли закроет часть Солнца, поэтому видно будет лишь его крайние линии.

Это затмение станет третьим в 2020 году.

Что нельзя делать в день солнечного затмения

В день кольцевого солнечного затмения нельзя гулять на шумных вечеринках и заводить разговоры с токсичными людьми. Также нельзя устраивать генеральную уборку.

Кроме этого следует избегать важных встреч и не принимать ответственных решений.