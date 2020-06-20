Погода в Украине на сегодня – 20 июня 2020

В Украине на субботу, 20 июня, синоптики прогнозируют дождливую погоду.

В западных регионах пройдут дожди с грозами. Температура днем 22°-25°, ночью 14°-16°.

На Севере Украины также гроза, столбики термометров днем покажут 27°-29°, ночью 18°-20°.

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Жителям центральных областей нужно приготовится к осадкам и раскатам грома. Воздух прогреется до 30° днем, до 19° ночью.

На Востоке страны синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Температура днем 30°-32°, ночью 16°-19°.

В южных регионах пройдут грозы. Воздух прогреется до 28° днем и до 19° ночью.

Погода в июне

По данным синоптиков Укргидрометцентра, весь июнь погода в Украине будет жаркой и с грозами. Средняя температура в течение месяца будет на уровне +16°- +21°.

Ожидается, что максимально в июне столбики термометров покажут +39°. В горах температура прогреется максимум до +31°.