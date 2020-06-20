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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 20 июня

Ежегодно 20 июня отмечается Всемирный день беженцев, который был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.

Беженцами называют людей, которые были вынужденны бежать со своих стран, где их могу преследоваться из-за расовой или религиозной принадлежности, а также из-за политических взглядов. Также беженцами люди могут становиться из-за стихийных бедствий.

Также 20 июня 2020 году мир празднует Всемирный день жонглирования. Хотя дата и неофициальная, это не мешает профессионалам и любителям этого жанра циркового искусства его праздновать.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Именины: Александр, Анна, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Тарас, Федор.

Народные приметы 20 июня:

  • Если сегодня будет тепло, то ждите богатого урожая ржи.
  • Если заметите на небе радугу с яркой красной полоской, то ждите ветреную погоду.
  • Если ночью не будет росы, то это до осадков.

Что нельзя делать 20 июня:

  • Не стоит признаваться в любви.
  • Не стоит делиться своими планами.
  • Не одевайте серебряные вещи.

Праздники в июне

В июне 2020 в Украине будет 14 праздничных дней.

В первом месяце лета 30 календарных дней, из которых 20 рабочих и 10 – выходных.

28 июня отмечается День Конституции Украины, который приходится на воскресенье, поэтому на следующий день украинцы также будут отдыхать.

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