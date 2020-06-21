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Факты / Lifestyle

День отца 2020: история, приметы и традиции

День отца 2020 — молодой праздник для нашей страны. Это день для всех мужчин, которые уже имеют детей.

Празднуют его в третье воскресенье июня. В этом году приветствовать отцов нужно 21 июня.

Читайте: Как поздравить папу с Днем отца — 5 идей

Что за день

Идея отмечать в Украине оформилась в 2006 году, когда появилась общественная инициатива от Международного центра отцовства. Мол День матери есть, а у другой половинки нет.

В 2018 году власть официально утвердила праздник. В распоряжении этот день описали, как возможность повысить статус мужчины в воспитании детей. Это празднование должно укрепить украинские семьи.

День батька

Фото: Diana Eller | Dreamstime.com

История праздника

Праздник в газеты попал впервые в 1910 году в Соединенных Штатах Америки. Своего отца-ветерана поздравила Сонора Додд. С тех пор этот праздник укоренился в неофициальный календарь для торжеств. С 1966 года стал национальным.

Сейчас с праздником поздравляют пап больше чем в 45 странах.

Традиции в День отца

В этот день принято детям приветствовать пап и угождать их прихотям. Можно выехать на природу на шашлык, или помочь разобрать завалы в гараже.

Главная задача на этот день — сделать приятно и оставить хорошее впечатление.

В США есть старая традиция с розами. Если отец жив прикрепить на одежду нужно красный цветок. Если он умер — белый.

Что подарить отцу

Извечный вопрос при подготовке к празднованию — что подарить виновнику торжества. Над идеями ломает голову вся семья — придумывают игры или квесты, вспоминают разные случаи из жизни.

Факты ICTV вам в этом помогут. Мы собрали идеи подарков на День отца 2020. Здесь и рыбалка, спорт, коллекции монет и садоводство.

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