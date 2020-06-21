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Факты / Lifestyle

День отца 2020 — лучшие поздравления в картинках

День отца 2020 украинцы будут праздновать 21 июня. В этот день принято поздравлять своих пап и дарить им подарки в знак любви и благодарности.

Ежегодно этот праздник отмечают в третье воскресенье июня. Не забудьте начать этот день с поздравлений самых близких и любимых пап.

Для этого Факты ICTV подготовили красивые и оригинальные поздравления в картинках, которые помогут поздравить отцов.

 

День отца 2020 - поздравления в картинках

День отца 2020 - поздравления в картинках

День отца 2020 - поздравления в картинках

Читайте: Как поздравить папу с Днем отца — 5 идей

День отца 2020 - поздравления в картинках

День отца 2020 - поздравления в картинках

День отца 2020 - поздравления в картинках

День отца 2020 - поздравления в картинках

Праздники в 2020 году

Каждый год в Украине отмечают ряд государственных и негосударственных праздников.

Одни из них празднуются из года в год в одну и ту же дату, другие — отмечаются в разные дни.

Для того, чтобы украинцы не забыли о праздниках, Факты ICTV опубликовали календарь праздников в Украине на 2020 год.

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