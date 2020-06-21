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Факты / Lifestyle

День медика — поздравления в открытках

День медика 2020 украинские врачи будут праздновать 21 июня.

Ежегодно дата праздника разнится. Его отмечают в каждое третье воскресенье июня.

Решение о праздновании установлено еще в 1980 году в СССР, позже в Украине праздник учредили согласно с указом президента О Дне медицинского работника.

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С Днем медика 2020 можно поздравить знакомых или врачей, к которым вы ходите, с помощью картинок, открыток или СМС. В общем, любым доступным способом.

Чтобы вам проще было найти электронную открытку, Факты ICTV подготовили эксклюзивные поздравления с Днем медика в картинках.

День медика 2020 - поздравления в картинках

День медика 2020 - поздравления в картинках

День медика 2020 - поздравления в картинках

День медика 2020 - поздравления в картинках

День медика 2020 - поздравления в картинках

День медика — не государственный праздник, поэтому в понедельник выходного не будет. Несмотря на это, в июне у украинцев есть два дополнительных выходных за Тройцу и День Конституции. Факты ICTV публиковали календарь выходных в июне 2020.

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