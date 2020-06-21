Международный день йоги 2020 припадет на воскресенье — 21 июня. Официально праздник отмечают с 2015 года после резолюции ООН.

Йога — это одна из древних практик, которая зародилась в Индии. Само слово йога в переводе с санскрита означает “присоединяться”. Это символизирует объединение сознания и тела.

В наше время йога стала очень популярным занятием. Многие мировые звезды являются сторонниками этого направления.

К Международному дню йоги мы сделали подборку знаменитостей, которые уже долгое время практикуют йогу.

Дженифер Энистон

Дженнифер Энистон активно занимается йогой вместе со своим персональным тренером. Это помогает актрисе работать над успокоением внутреннего мира.

Николь Кидман

Актриса начинает свои занятия по йоге в 5 утра. Это помогает ей справиться с тяжелым загруженным графиком.

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Рики Мартин

Рики Мартин является сторонником домашней хатха-йоги. Певец рассказывал, что именно она помогает ему контролировать эмоции.

Переглянути цей допис в Instagram 8:43am #Naoshima ???????? Допис, поширений Ricky (@ricky_martin) 1 Кві 2016 р. о 4:44 PDT

Стинг

К занятиям йогой Стинг добрался лишь в 38 лет, а до этого был поклонником “мужских” занятий в спортзале.

Однако это не помешало ему стать мастером этого дела. Певец предпочитает аштанга-виньяса-йогу — современная форма классической индийской йоги.

Жизель Бюндхен

Бразильская супермодель, известная как одна из ангелов Victoria’s Secret, неоднократно утверждала, что именно йога помогает ей уже несколько лет поддерживать фигуру в отличной форме.

Кейт Хадсон

Актриса начала заниматься йогой благодаря своей маме. Кейт рассказала, что медитация помогла ей пережить серьезный кризис. Более того, сейчас у Кейт даже есть собственный бренд одежды для йоги.

Риз Уизерспун

Актриса начала заниматься йогой после родов. Практика помогла ей быстро восстановить форму и привести фигуру в порядок. Сейчас Уизерспун может похвастаться прекрасным телом.

Переглянути цей допис в Instagram I call this #treatpose.????‍♀️ Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 15 Тра 2020 р. о 11:19 PDT

Йога для начинающих

Йога помогает оставаться в хорошей форме и обрести душевное спокойствие. Это хорошая альтернатива тренировке в спортзале. Однако здесь важно соблюдать правила и правильно начать, чтобы не навредить себе.

Мы подготовили рекомендации по занятиям йогой для начинающих, которые помогут настроиться и полюбить это дело.