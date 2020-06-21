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Факты / Lifestyle

С Днем отца: Google создал праздничный дудл

День отца – новый дудл от компании Google. Этот праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В 2020 году оно приходится на 21 число.

В этот праздник Google предлагает создать яркую интерактивную открытку из трогательных стикеров и отправить своим папап любым удобным способом.

В подборке стикеров вы найдете все, что поможет выразить свою любовь самому дорогому человеку, – сердечки, пуговицы, ракушки, листики, цветочки, сладости, милых пчел и много другого.

Читайте: Как поздравить папу с Днем отца — 5 идей

Днем батька - дудл Google

Фото: Google

День отца в Украине

Это молодой праздник для нашей страны. В Украине его отмечают с 2006 года по инициативе Международного центра отцовства. Но официально День отца утвердили только в 2018-ом.

Его цель – повышение статуса мужчины в воспитании детей и укрепление украинских семей.

В мире этот праздник отмечают с начала XX века. Сейчас в этот день пап поздравляют в 45 странах.

Факты ICTV также подготовили красивые и оригинальные поздравления в картинках ко Дню отца 2020.

Источник: Google

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