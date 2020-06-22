Apple представила iOS 14: что нового

Apple анонсировала новую операционную систему для iPhone iOS 14 на конференции WWDC 2020.

В новой iOS 14 входящий звонок наконец-то отображается в виджете, а не на полный экран.

Первая бета-версия iOS 14 выйдет уже сегодня.

Что нового в iOS 14

Библиотека приложений. Автоматически организует все ваши приложения в логические коллекции, а также может выполнять поиск определенных приложений.

Виджеты. Теперь виджеты можно размещать прямо на рабочем столе. Найти все доступные варианты виджетов можно в Галерее виджетов.

Картинка в картинке. Теперь вы можете смотреть видео во время работы в других приложениях.

Siri. Теперь система управления голосом имеет новый компактный дизайн и представляет результаты более умным способом: приложения открываются быстро, информация доставляется в виде уведомлений.

Перевод. Siri теперь может помочь с переводом. Новое приложение под названием Translate может работать в автономном режиме и поможет перевести на 11 языков (доступен русский язык).

Сообщения. Контакты можно будет закрепить в шапке приложения. Мемодзи теперь можно кастомизировать гораздо глубже, включая выбор возраста аватара. А еще добавили медицинские маски. В ветках переписки групп можно отвечать на конкретные сообщения.

Карты Apple. Появился поиск интересных мест и гайды — статьи от экспертов для гостей крупных городов. Также добавили способы прокладки маршрута на велосипеде с учетом высот и мест, где придется взять велосипед в руки. В Украине пока не поддерживается. Можно теперь проложить маршрут специально для электроавтомобилей — через места, где будут зарядные станции.

Читайте: Apple готовится открыть официальное представительство в Украине — СМИ

Переименования iOS не произошло

Перед WWDC известный инсайдер Джон Проссер написал, что Apple может заявить о переименовании iOS на конференции WWDC.

По его информации, производитель iPhone мог переименовать операционную систему iOS в iPhone OS. Как видим, этого не произошло.