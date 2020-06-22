Гороскоп на червень 2020 для всіх знаків зодіаку

Подробный гороскоп на июнь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Первый месяц лета будет напряженным, поскольку нас ждет длинный коридор затмений, который начнется 5 июня с Лунного затмения в Стрельце, а 21 июня произойдет Солнечное затмение в Раке и 5 июля закроет коридор затмений Лунное затмение в Козероге.

Дополнительные сложные энергии в нашу жизнь приносит ретроградная Венера в Близнецах. Усиливает действие ретроградной Венеры управитель Близнецов — с 18 июня в фазу ретроградного войдет Меркурий в знаке Рака.

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Обостряются социальные проблемы, создаются внешние ограничения, что провоцирует раздражение и повышенную чувствительность. Собственные ошибки и недоработки в июне возникают чаще, чем в другие периоды, что может существенно изменить ситуацию в худшую сторону.

Чтобы свести к минимуму возможный негатив, влиять на ситуацию, необходимо обладать знаниями и информацией о том, что происходит в мире и вашем окружении.

Гороскоп для Овнов

Вы почувствуете увеличение жизненной силы и трудоспособности, хотя самостоятельные действия могут привести к ошибкам. Если же вы готовы взаимодействовать с партнерами, учитывать их интересы, идти на компромисс, то в течение этого месяца вы сможете успешно завершить основные свои дела.

Храните хорошие отношения на работе, доверие сотрудников. Возможно, коллектив или начальство возложит на вас некоторые обязанности, благодаря удачному исполнению которых вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, получить премию, награду или хотя бы просто похвалу и выражение признательности.



Гороскоп для Тельцов

Возможны эмоциональные трудности в любви. В отношениях с партнерами часто возникают взаимные обиды, воспоминания и ситуации из прошлого, которые препятствуют эффективным действиям в настоящий период. Нет особой заботы о чувствах друг друга, из-за чего возможны критические ситуации во взаимоотношениях.

Вы можете уменьшить напряжение, если найдете способы самовыражения в творческих занятиях. Успех в общественной жизни и в любовных отношениях вполне возможен, если вы признаете свои ошибки, делаете соответствующие выводы и проявляете себя в социальной и личной жизни с учетом прошлого опыта.

Гороскоп для Близнецов

Часто возникают тревоги, ожидание какого-то события сопровождается нервозностью. Такие состояния могут принести неприятные последствия. Меркурий, ваш управитель, с 18 июня переходит в фазу ретроградного движения, что способствует замедлению различных процессов.

При работе с бумагами и документами выявляются давние ошибки, исправив которые вы сможете заложить фундамент будущих успехов. В течение месяца часто возникают ситуации физического и психического напряжения, снять которое помогут физические упражнения или массаж. Хорошее время для ремонта, кардинального переоборудования помещений.

Гороскоп для Раков

Повышается творческая активность, возможно, придется повторить пройденный материал, вернуться на прежнюю работу, закрепить знания в своей профессиональной деятельности. 21 июня Солнечное затмение в знаке Рака побуждает к самосовершенствованию.

Возможны ситуации, при которых от вас будет требоваться помощь другому человеку. В контактах и связях становитесь очень активными и энергичными, число общественных связей возрастает. Возможны небольшие поездки по поручению или делам в те места, где были давно. Хорошо идет работа, требующая уединения и умственных творческих усилий.

Гороскоп для Львов

Ощущаете внутреннюю свободу, испытываете чувство радости и уверенности в себе. Это подходящее время для демонстрации своих талантов. Это будет идеальный период для дружеского общения, для социальной активности, в том числе в социальных сетях.

Благоприятным можно считать возобновление давних взаимоотношений. В течение месяца появляются возможности для улаживания общественных и финансовых дел. Возможен возврат долгов, если же вы должны, то вам об этом напомнят. Период благоприятен для привлечения внимания к своим делам светских и влиятельных лиц.

Гороскоп для Дев

В течение месяца можно разрешить споры или разногласия с партнерами путем переговоров. Подходящее время для гармонизации отношений с противоположным полом. Вы сможете установить мир и согласие в семье, если не будете на первый план выдвигать свои интересы.

Хороший период для уединенной работы, его можно также использовать для анализа своих привязанностей и чувств, так как вы правильно оцениваете партнера и его к вам отношение. Вы ощутите ясность мыслей, прилив свежих идей, что поможет успешно завершить многие текущие работы. Главное, не торопитесь, будьте внимательны при работе с документами, т. к. легко можете допустить ошибку.

Гороскоп для Весов

Усиливается интуитивное восприятие информации, воображение может разыграться и настроить как на положительный, так и отрицательный лад. Следует быть осторожными с шутками, так как окружающие вас люди склонны воспринимать все на свой счет и обижаться.

Если у вас есть секреты, то это может стать достоянием общественности. Сосредоточьтесь на себе и своих потребностях, в этом месяце вы сможете заложить фундамент дальнейшего развития и процветания, понять перспективы и целесообразность вложения ресурсов в ваши проекты.

Гороскоп для Скорпионов

Могут всплыть неприятные обстоятельства, скрываемая информация. Появляется склонность к скрытым тайным действиям и интригам, на что требуются большие затраты физической и психической энергии.

Становятся активнее подсознательные чувства и желания, но нужен строгий контроль за своими мыслями и действиями, чтобы эти подсознательные импульсы не увели вас на путь иллюзий и фантазий. Следует проявлять осторожность в финансовых делах, опасаться мошенничества, подлога, обмана, кражи. Активизируются связи с зарубежными и дальними партнерами, усиливается их влияние. Быстро устанавливаются отношения с представителями противоположного пола.

Гороскоп для Стрельцов

5 июня Лунное затмение в Стрельце открывает коридор затмений, что приносит вам судьбоносные события. То, что было начато ранее, возможно завершить и получить награду. Уже установившиеся отношения имеют тенденцию перерастать в более близкие.

Это эмоциональное время — пора романтики, поэтому снижается способность усваивать информацию. Общение с представителями власти могут быть благоприятными, если заручиться поддержкой специалистов и контролировать свои эмоциональные состояния. Очень важен позитивный настрой, т. к. это лучшее время для освобождения от всего того, что блокирует ваши возможности.

Гороскоп для Козерогов

Активизируются связи и торговые отношения с зарубежными и дальними партнерами, продвигаются дела за границей, туристический бизнес. Но это не время для принятия смелых и ответственных решений. Если нельзя отложить на более подходящее время финансовые дела, то при грамотном подходе и проверке договоров возможно успешное течение каких-либо работ.

Помните, что с 18 июня начинается период ретроградного Меркурия, поэтому увеличивается вероятность просчетов. Участие в благотворительных акциях повысит ваши возможности и расширит перспективы. Стоит экономно расходовать свои ресурсы – это не подходящее время для крупных покупок и рискованных вложений.

Гороскоп для Водолеев

Физические и духовные силы будут теперь на высшем уровне, резко повысится уверенность в себе. Общественная деятельность, активность в социальных сетях, в интернете, приносят удовольствие и возможности для роста, которые вы сможете использовать сразу же после окончания периода затмений.

В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов, помощь и поддержка приходят от давних партнеров и старых друзей. Благодаря этому вы сможете решить финансовые проблемы, провернуть не одну удачную сделку, сделать выгодную продажу.

Гороскоп для Рыб

Ощущается стремление к изменениям в личных отношениях, реорганизации уклада семейной жизни. Многие склонны оценивать несколько необъективно окружающую действительность и поэтому легко становятся жертвами собственной фантазии.

Старания закончатся успехом, если вы сконцентрируетесь и все свои волевые усилия направите на достижения одной-единственной цели. Те люди, которые до сих пор находились в ущемляющем положении, получат шансы и возможности это исправить.

Можете рассчитывать на понимание и помощь руководства, вышестоящих, влиятельных лиц, успешные контакты с официальными органами.

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