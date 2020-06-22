Гороскоп на неделю, c 22 по 28 июня 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю c 22 по 28 июня 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Завершающая неделя коридора затмений. Летнее солнцестояние 21 июня, дарит продолжительные световые дни, Солнце в северных широтах занимает наивысшее в году положение над горизонтом, что способствует более оптимистичному настроению людей в период затмений.

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Венера – планета любви, удовольствий, красоты, взаимоотношений, заканчивает ретроградное движение и с 26 июня наступает благоприятное время для всех косметологических процедур. В сфере взаимоотношений происходят прояснения, завершения. Также, Венера прямо связана с деньгами, как с эквивалентом радости, которую может дать нам жизнь. Поэтому в течение недели будет меняться в лучшую сторону не только сфера взаимоотношений, но и ситуация с деньгами.

Марс переходит в знак Овна 28 июня, а это повышает внимательность, активность. Все вокруг оживает, течение жизни возвращается к привычному темпу.

Гороскоп для Овнов

Вы готовы собрать все силы и реализовать их на практике, что поможет продвижению вперед. Усиливается ваша конкурентоспособность и агрессивность. Но, нападение − не лучшая защита. Более того, вам вообще не нужно защищаться. Не стоит перебивать, спорить, объяснять, перекладывать вину на других. Даже если вы уверены, что все сделали правильно и наилучшим образом, а вас осуждают. Уважайте точку зрения и авторитет собеседника, не реагируйте на провокации. Даже если сейчас вы не согласны с услышанным, когда эмоции поутихнут, попробуйте еще раз проанализировать критику и выделить полезные советы.

Гороскоп для Тельцов

В течение недели сможете расслабиться и избавиться от стресса. Хороший период для гармонизации отношений в семье и с любимым человеком. Хорошо проходит адаптация, вы способны подстроиться под любую ситуацию и найти взаимопонимание с окружающими. С легкостью завязываются романтические знакомства, но если объект симпатий становится неинтересным, то общение быстро сводится на нет. Вдохновение, воображение, интуиция, хорошее понимание интересов окружающих помогут вам решить многие проблемы. Проницательность поможет в практических вопросах.

Гороскоп для Близнецов

Чувствуете грядущие перемены, ваши старания обеспечат положительный исход любых дел, а изменения принесут улучшение качества жизни. Усиливается ваша интеллектуальная деятельность, удачно решаются многие задачи, в том числе с помощью интуиции. Хороший период для чтения профессиональной литературы, повышения квалификации, получения нужных знаний, обучения. Множество удачных контактов, телефонных звонков, обязательно приведут к реальным результатам. Можно внедрять практические, рациональные идеи. Удачно складываются короткие деловые поездки, покупки.

Гороскоп для Раков

Вы сможете вплотную приблизиться к реализации своих целей. Хорошее время для саморекламы, а карьера и другие амбиции выступают на первый план, ваши действия оказывают важное влияние на ваше будущее. Ваша упорная работа привлекает внимание окружающих и тех, кто обладает властью. Активизируется деятельность, связанная с начальством и представителями власти. Это может означать, что вам придется делать дополнительную работу для своего начальника. Не участвуйте в делах, если не хотите, чтобы о них узнали окружающие. Хороший день для приглашения в гости нужных людей.

Гороскоп для Львов

Поднимаются старые проблемы, обязательства, данные когда-то обещания. Могут возникнуть трудности и противостояние с начальством, представителями власти, влиятельными людьми. Существует тенденция к разрыву устаревших отношений. Повышенная импульсивность, эмоциональность и нервозность побуждают к опрометчивым шагам. Лишь преодоление негативных психологических посылов, поможет избежать больших неприятностей. Приходит осознание по многим темам, а внутренние трансформации способствуют освобождению от определенных блоков. Так, вы сможете с новыми силами и чистым сознанием строить дальнейшую жизнь.

Гороскоп для Дев

Возможно получение приятного известия, долгожданной почты. Период конструктивного обсуждения текущих дел и задач даже с теми сотрудниками, с кем ранее не получалось найти взаимопонимание. Реорганизация рабочей обстановки и методов производства, повысит производительность труда в дальнейшем. Приподнятое настроение и необычная подвижность, способствуют решению многих практических задач. Неделя благоприятна для любых контактов на дому, решению важных вопросов в неформальной обстановке. Легкость общения и ценные идеи дают хороший эффект при установлении нужных отношений.

Гороскоп для Весов

Вы можете ощутить некоторое давление со стороны других людей, возможна критика в ваш адрес. Но если вы стремитесь обрести популярность и ведете активную социальную жизнь, придется это принять и делать соответствующие выводы. Энергия и энтузиазм направлены на партнерские и другие союзы, сотрудничество и общение с окружающими. Добиваться поставленных целей в одиночку будет гораздо труднее, чем вместе с партнером или партнерами. Вдохновение, вызванное другими людьми, побуждает вас к активным физическим действиям. Улучшаются связи с противоположным полом, появляются новые знакомства, возобновляются дружеские отношения.

Гороскоп для Скорпионов

В этот период физические задачи легче осуществить, а в делах наблюдается значительный прогресс. Если проявите больше энергии и энтузиазма в профессиональной деятельности, то получите одобрение. Усиление физической энергии придает вам дух соперничества в том, что касается работы, коллег или служащих. Склонны к немедленному разрешению возникающих проблем. Если быстрого решения нет, то возникает раздражение и появляется склонность к поспешным действиям. А это, в свою очередь, может привести к финансовым затруднениям, касающиеся совместного капитала, вопросов страхования, налогов, алиментов и наследства, долговых обязательств.

Гороскоп для Стрельцов

Импульсивность и нервозность побуждают к опрометчивым шагам. Критичность в суждениях ставит под удар значимые отношения. Стремление к эмоциональному давлению, пренебрежение интересами близких людей, могут привести к конфликтам, вынужденным разлукам, разрыву отношений. Пришло время отказаться от устаревших, бесперспективных деловых отношений. Появляется тенденция к излишнему оптимизму, финансовая расточительность, некоторые предубеждения и предрассудки, идеологическое несогласие и опрометчивые обещания, во многом объясняют неудачи этого периода.

Гороскоп для Козерогов

Сложно удержаться от азарта, появляется склонность растратить много финансовых и энергетических ресурсов. Ваша энергия и активность может пригодиться там, где нужно быстро действовать и организовывать важные мероприятия, уверенно разговаривать с влиятельными людьми. Деловой напор и готовность рискнуть приносят прибыль и успех. Начальство по отношению к вам настроено благодушно и с большой вероятностью поддержит просьбу о прибавлении зарплаты и помощи в личных проблемах. Стремление к вершинам, активные действия для достижения целей, помогут успешно доказать свою значимость.

Гороскоп для Водолеев

Внешние обстоятельства способствуют целенаправленным, конструктивным действиям. Физически активная атмосфера способствует общению и деятельности, особенно связанной с братьями, сестрами и соседями. Именно по вашим делам вас оценивают в этот период. Если слов окажется недостаточно, то вы можете выполнить множество поручений и других дел и получить дополнительные бонусы. Это хорошее время для кратких поездок в те места, где были уже давно. Неделя благоприятна для реорганизации производства, покупки оргтехники, внедрения новаторских идей.

Гороскоп для Рыб

В центре внимания окажутся доходы, которые увеличились благодаря сверхурочной работе, поиски дополнительной работы и другие действия, с целью заработать больше денег. Это период, когда вы можете заработать, но при этом деньги тратятся так же быстро. Опасно совершать долгосрочные финансовые вложения, играть на бирже, оформлять договор аренды и критиковать начальство. Говорите больше комплиментов и меньше критикуйте, этим вы сможете привлечь внимание нужных людей. Благоприятный период для общественной работы, влиятельные люди помогут в решении сложных вопросов.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

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