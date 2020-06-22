Магнитные бури в июле 2020 пройдут четыре раза.

В этом месяце все они будут сильными, поэтому метеозависимым людям нужно быть готовыми к физическому и эмоциональному дискомфорту.

Колебания магнитного поля будут сильными, начиная с 1 июля. Такая же ситуация будет и 3 июля.

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Магнитные бури в июле:

1 июля

3 июля

30 июля

31 июля

Симптомы у метеозависимых людей:

мигрень;

гипертония или гипотония;

усталость и ломота в теле;

дискомфорт в суставах;

нервозность;

бессонница или сонливость.

Как улучшить состояние во время магнитных бурь:

больше гулять на свежем воздухе;

хорошо высыпаться — минимум восемь часов;

пить воду — не менее 2 литров в день;

не употреблять алкогольные напитки;

отказаться от острой и жирной еды;

отдать предпочтение травяным чаям вместо кофе;

постараться сохранять спокойствие.

Магнитной бурей называют колебание геомагнитного поля Земли, которое длится несколько часов или суток. Они происходят из-за эха от взрывов на Солнце.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям нужно с особой внимательностью следить за здоровьем. Чтобы быть готовым к колебаниям Факты ICTV составили календарь магнитных бурь на 2020 год.