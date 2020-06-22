Впервые за три месяца в аэропорту Киев людно. Он начал принимать и отправлять международные рейсы. Период закрытых границ из-за пандемии для многих закончился. Из этого аэропорта возобновилось сообщение с шестью странами. В Данию, Германию, Эстонию, Венгрию и Великобританию летает лоукост Wizzair, в Беларусь — компания Белавиа.

Частично восстановились рейсы также из других международных аэропортов Украины. Из Харькова полетели в Будапешт и Минск. Из Одессы — в тех же города плюс Тель-Авив. Но больше всего отправлений было из Борисполя. Не сотни как раньше, но несколько десятков в день.

В аэропорт посетителям или встречающим вход запрещен. Только пассажиры. Обязательно наличие билета. Кроме багажа проверяют теперь и температуру, а при необходимости здесь сделают и тест на коронавирус — необходимое оборудование уже сюда привезли.

Поскольку количество формальностей увеличилось, то теперь желательно приезжать в аэропорт заранее. Чтобы избежать очередей на стойках регистрации, в украинских аэропортах установили боксы автоматической регистрации.

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В каждой стране — требования разные. Некоторые дополнительно просят иметь при себе свежие результаты теста на коронавирус, как, например, Эстония. А вот Великобритания хотя и открыта для всех украинцев — требует, чтобы вы после прилета две недели были на самоизоляции.

Для Украины весь мир сейчас условно можно разделить на три категории. Зеленая — места, куда можно въехать по правилам, действовавшим еще до пандемии. Желтая — с определенными ограничениями. И красная — страны, которые к себе вообще пока не пускают.

Украина сейчас ведет переговоры о свободном пересечении границ с несколькими государствами, в том числе, входящих в ЕС. Предварительно Евросоюз по безвизовому въезду должен открыться с июля. Но министр Дмитрий Кулеба говорит, что ситуация может измениться.

Украина на этой неделе тоже открыла свои границы — для самолетов, прибывающих из-за рубежа. И у нас также действуют ограничения. На сайте Минздрава появился список с двумя категориями стран. Красным обозначены те, где плохая эпидситуация. Тех, кто прибывает оттуда, ждет двухнедельная самоизоляция. Для граждан же стран, обозначенных зеленым, ограничений нет.

В самолетах между пассажирами сохраняется определенная дистанция. Если же у кого обнаружат симптомы болезни — за борт его выбрасывать не будут, — шутят бортпроводницы. У стюардесс новый обязательный дресс-код — маски и перчатки. А на международных рейсах можно увидеть еще и бортпроводниц в защитных костюмах, похожих на скафандры.

Если отдых в Украине вам не интересен и вы все же хотите улететь за границу, туроператоры уверяют: это можно будет сделать с июля. С первого числа восстанавливаются некоторые чартерные рейсы. Туроператоры уже начали продажу путевок в Албанию, Турцию и Египет. Они даже перестали брать аванс — только езжайте.

Откроется для украинцев и Черногория. Правда, там требуют справку о результатах теста на коронавирус. Некоторые операторы начали также продажу туров в Грецию. Но Греция пока принимает туристов только из некоторых стран Европы. Их немного. Что касается украинских туристов, то окончательное решение должны принять в начале июля. Здесь Афины зависят еще и от позиции руководства Евросоюза.

Международные рейсы возобновили, но нужно быть готовым к тому, что из-за нестабильной ситуации с коронавирусом страны в любой момент могут закрыть свои границы.

Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы в Украину и ряд других стран до 30 июня.В частности, запрет на регулярные перевозки распространяется на страны, где фиксируют высокий риск распространения Covid-19. Это Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Великобритания, Швеция, Россия.

Исключения будут делать только для полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиарейсов, перевозящих сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонал в сфере ухода за больными и пожилыми людьми.

19 июня Международный аэропорт Львова возобновил работу и начал принимать и отправлять первые рейсы после возобновления регулярных авиаперевозок.