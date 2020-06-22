В июне у огородников и садоводов работы прибавилось. Хотя большинство культур посеяны и посажены, всходы требуют ухода и прополки от сорняков.

В то же время в начале лета еще можно высаживать в открытый грунт рассаду помидоров, капусты, баклажанов, перца и разнообразной зелени.

В какие дни это лучше делать, подскажет лунный посевной календарь на июнь 2020. Если посадить культуру в правильную фазу, она будет лучше расти и даст хороший урожай.

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Обратите внимание, что полнолуние (5 июня) и молодой месяц (21 июня) — крайне неблагоприятные дни для посадки растений. Фаза растущей луны (1-4 и 22-30 июня) подходит для ухода за культурами, которые дают плоды сверху (помидоры, огурцы, капуста, арбузы, дыни, кабачки, ягоды, фруктовые деревья и т. д.), а убывающей (6-20 июня) — для тех, что с корнеплодами (картофель, свекла, морковь, лук, чеснок и т. д.).

Посевной календарь на июнь 2020 по дням

1 июня — сейте пряные травы, злаковые и бобовые культуры, огурцы, кукурузу, высаживайте перец, капусту, помидоры и баклажаны, а также цветы, плодово-ягодные растения, все поливать и удобрять. Но запрещено заниматься прививкой и обрезкой плодовых деревьев.

2 июня — продолжайте посев зелени и овощей, в частности огурцов, помидоров, дынь, баклажанов, гороха, фасоли и подсолнечника.

3 июня — сажайте овощные культуры, цветы, но не стоит заниматься обрезкой плодовых деревьев.

4 июня — можно замачивать и проращивать семена для посевов, высаживать рассаду овощей, сажать тыкву и лук, сеять редис, свеклу, сельдерей, морковь и петрушку.

5 июня — это день полнолуния, когда запрещено сеять, сажать или пересаживать что-либо, но можно заниматься прополкой всходов.

6 июня — сейте лук, чеснок, листовые овощи, тыкву, пересаживайте черенки фруктовых и ягодных деревьев, обрабатывайте от болезней и вредителей, уничтожайте сорняки. Нельзя обрезать, пикировать и пасынковать растения.

7 июня — лучше не заниматься посадкой и пересадкой, обрабатывайте растения от вредителей, заготавливайте черенки, удаляйте сорняки.

8 июня — рекомендуется сеять овощи для длительного хранения, в частности корнеплоды, лук, картофель, а также злаки и бобовые, но не пасынкуйте, не обрезайте и не прищипывайте побеги.

9 июня — желательно ничего не сеять и не сажать, кроме культур, дающих подземные плоды (редис, картофель, морковь, свекла, лук-сеянец).

10 июня — благоприятный день для пасынкования помидоров, прополки и окучивания кустов картофеля, прореживания и прополки всходов. Желательно не поливать и не удобрять огородные культуры.

11 июня — лучше воздержаться от посева и посадки растений, полива и внесения удобрений, займитесь прополкой грядок, разрыхлением верхнего слоя почвы вокруг растений, прореживанием.

12 июня — подходит для пересадки капусты, помидоров, картофеля, а также посева тыквы, кабачков, патиссонов и бахчи. Можно садить цветы, клубнику и плодовые деревья (груша, слива, яблоня). Но не следует обрабатывать растения ядохимикатами, пикировать, а также обрезать деревья.

13 июня — можно сеять цветы, зелень, высаживать дальше рассаду помидоров, баклажанов, перца, сажать арбузы, дыни и тыкву, лук-сеянец и картофель. Желательно обрезать ненужные земляничные усы, но не следует обрезать деревья и работать с гербицидами.

14 июня — желательно ничего не сеять и не сажать, разве что листовую зелень, которая быстро растет. Ничего не пикируют и не пасынкуют, полив и подкормку тоже желательно перенести на другие дни.

15 июня — также следует воздержаться от посева, посадки, пикировки, пересадки, полива и внесения удобрений. Однако никто не запрещает уничтожать сорняки.

16 июня — посвятите день прополке грядок и санитарной обрезке сада, но не удаляйте пасынки, не пикируйте и ничего не пересаживайте.

17 июня — благоприятный день для посева многолетних растений, посадки деревьев. Можно удалять сорняки, вносить удобрения, укорачивать побеги с целью ускорения их роста.

18 июня — можно сажать томаты, болгарский и горький перец, баклажаны, а также плодовые деревья и декоративные растения, сеять зелень. Поливайте и пропалывайте грядки и цветники, но старайтесь не повредить корни.

19 июня — благоприятный день для посева дынь и других растений с вьющимся стеблем или усами, пасынкования томатов, формирования стеблей огурцов. Не желательно сажать и пересаживать травы.

20 июня — сажайте фасоль, горох, дыни и клубнику, а также другие растения с вьющимся стеблем или усами. Можно прореживать всходы, обрабатывать растения от болезней и вредителей, обрезать усы, пасынковать.

21 июня — на молодой месяц можно замачивать и проращивать семена, но запрещено сеять и сажать. Поливать и удобрять растения, а также полоть грядки даже нужно.

22 июня — замачивайте семена для проращивания, сейте, сажайте и пересаживайте только однолетние культуры, но желательно не делать этого с клубневыми и вьющимися растениями.

23 июня — сажайте баклажаны, кабачки, огурцы, томаты и патиссоны, можно сеять листовые овощи, фасоль, горох, кукурузу и подсолнечник, а также цветы.

24 июня — можно собирать созревший урожай, например, копайте молодой картофель, а также сейте, сажайте и пересаживайте различные растения. А полив и подкормку лучше перенести на другой день.

25 июня — собирайте урожай созревших овощей и фруктов, делайте заготовки на зиму. Но воздержитесь от полива и подкормки почвы.

26 июня — посадите клубнику и другие вьющиеся и ползучие растения, посейте однолетние цветы. Можно сажать небольшие декоративные деревья и кусты.

27 июня — также благоприятный день для высадки клубники, малины, кустов смородины и других ягод. Собирайте урожай огурцов, кабачков, томатов, перца и ягод.

28 июня — сейте любую листовую зелень, сажайте плодовые деревья и кустарники, а также не забывайте о сборе урожая.

29 июня — можно сеять овощи, зелень и злаки, а также сажать цветы, пряные и лекарственные травы. Однако не сажайте овощные, плодовые, ягодные и бахчевые культуры.

30 июня — посейте пряности, цветы и лекарственные растения, прививайте плодовые деревья и кустарники, обрабатывайте растения от вредителей и болезней. Но откажитесь от пересадки и размножения культур делением корней и луковиц. Кстати, сегодня не копайте картошку — она ​​будет иметь водянистый вкус.

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