Представлена iPadOS 14 для планшетов Apple – что нового

iPadOS 14 – новую операционную систему для планшетов Apple представили на конференции WWDC 2020.

Заметным улучшением пользовательского интерфейса в iPadOS 14 является то, что когда пользователь получает входящий вызов, уведомление не будет занимать весь экран.

Apple также добавила новый интерфейс боковой панели, который является уникальным для iPadOS. Боковая панель присутствует в таких приложениях, например, как Фотографии, и предоставляет пользователям более детальный контроль и расширенные возможности использования.

Новый интерфейс боковой панели еще больше размывает границу между iPad и Mac.

Новая версия iPadOS также включает улучшенную функциональность поиска. В частности, поиск в iPadOS 14 будет несколько напоминать поиск в macOS.

iPadOS 14 также предоставит расширенную поддержку Apple Pencil. В частности, предстоящее обновление iPadOS будет включать функцию, которую Apple называет Scribble. Эта функция выглядит особенно интригующе и позволит пользователям Apple Pencil автоматически конвертировать свои рукописные заметки в текст.

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iOS 14

Перед операционной системой для планшетов Apple представила iOS 14 для iPhone. Обновление включает в себя некоторые новые функции в iMessages, улучшения Siri и многое другое.

Разумеется, что многие, если не все, функции Apple, представленные в iOS 14, также будут частью релиза iPadOS 14.