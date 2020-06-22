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Факты / Lifestyle

Сильные ливни только на западе: погода в Украине на День Конституции (КАРТА)

На День Конституции, 28 июня, который традиционно радует украинцев длительными выходными, синоптики прогнозируют сильные ливни и грозы на западе страны.

В северных регионах тоже ожидаются осадки, но умеренные. На остальной территории Украины – сухо и очень жарко.

На юге – максимальные для этого дня +32, в восточных и центральных областях – от +29 до +31.

На севере в среднем +29. Значительно прохладнее будет в западных регионах – местами столбик термометра поднимется только до +25.

ЧитайтеДень Конституции Украины 2020: сколько будет выходных

В Киеве облачно, дождь, в течение дня — до +29.

Погода на День Конституції 28 червня

Фото: Погода Мета

Погода в июне

Мороз и снег в Карпатах, жара и ливни – июнь принес много погодных сюрпризов. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, такая погода будет до конца месяца. Средняя температура ожидается на уровне +16 +21, а максимальная +40.

Буде много осадков, гроз, града, шкалов, хотя месячное количество осадков сохранится в пределах средних многолетних значений.

Источник: Погода Мета

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