PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Таймер мытья рук и отслеживание сна: 7 основных изменений в watchOS 7

Apple анонсировала watchOS 7, новое обновление программного обеспечения для умных часов компании, которое появится в Apple Watch в конце этого года.

Обновление включает новые циферблаты, типы тренировок и отслеживание сна.

Что нового в watchOS 7 для Apple Watch

  • Встроенное отслеживание сна с синхронизацией с iPhone;
  • Новые типы тренировок, включая танцы, базовые тренировки, тренировки по функциональной силе;
  • Приложение Activity переименовано в Fitness;
  • Apple Maps теперь содержит велосипедные маршруты в некоторых городах;
  • Два новых циферблата. Можно загружать новые циферблаты из интернета;
  • Совместное использование часов Apple Watch;
  • Таймеры мытья рук и обратного отсчета ручной стирки.

Читайте: Apple готовится открыть официальное представительство в Украине — СМИ

  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
  • Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового
Таймер мытья рук и отслеживание сна: 7 основных изменений в watchOS 7 / 9 фотографий

iOS 14 та iPadOS 14

На конференции WWDC Apple представила также операционки для iPhone и iPad.

iOS 14, среди прочего, получила Библиотеку приложений и научила смартфон работать с приложением, когда пользователь смотрит в это время видео.

В iPadOS 14 изменили интерфейс боковой панели и добавили функцию, которая позволит автоматически конвертировать свои рукописные заметки в текст.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка