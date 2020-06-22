Представлена watchOS 7 для Apple Watch – что нового

Apple анонсировала watchOS 7, новое обновление программного обеспечения для умных часов компании, которое появится в Apple Watch в конце этого года.
Обновление включает новые циферблаты, типы тренировок и отслеживание сна.
Что нового в watchOS 7 для Apple Watch
- Встроенное отслеживание сна с синхронизацией с iPhone;
- Новые типы тренировок, включая танцы, базовые тренировки, тренировки по функциональной силе;
- Приложение Activity переименовано в Fitness;
- Apple Maps теперь содержит велосипедные маршруты в некоторых городах;
- Два новых циферблата. Можно загружать новые циферблаты из интернета;
- Совместное использование часов Apple Watch;
- Таймеры мытья рук и обратного отсчета ручной стирки.
Читайте: Apple готовится открыть официальное представительство в Украине — СМИ
Таймер мытья рук и отслеживание сна: 7 основных изменений в watchOS 7 / 9 фотографий
iOS 14 та iPadOS 14
На конференции WWDC Apple представила также операционки для iPhone и iPad.
iOS 14, среди прочего, получила Библиотеку приложений и научила смартфон работать с приложением, когда пользователь смотрит в это время видео.
В iPadOS 14 изменили интерфейс боковой панели и добавили функцию, которая позволит автоматически конвертировать свои рукописные заметки в текст.