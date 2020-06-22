День Кирилла Александрийского празднуют 22 июня.

Кирилл был богословом и писателем, который активно занимался толкованием Священного писания и обращал людей к вере. Он долго и настойчиво боролся с еретиками и проявлениями язычества в обществе.

В течение 32 лет руководил церковью и умер своей смертью в 444 году, оставив после себя большое количество работ.

Именины празднуют Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария, Марианна.

С давних времен существует поверье, что на Кирилла начиналась настоящая летняя жара. А еще говорят, что именно 22 июня солнце отдает земле всю свою силу.

Народные приметы на 22 июня

Активность бобров предвещает дождь;

Обильные дожди к хорошему урожаю грибов;

Северо-западный ветер предвещает сырую погоду и приносит болезни;

Собака мало ест или ест траву и плохо спит — к дождю;

Туман утром стелется по воде — к солнечной погоде;

Гроза в этот день обещает плохой сбор сена.

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Что нельзя делать 22 июня

злословить и ссориться с родными;

заниматься физическим трудом

Праздники в июне

В июне 2020 в Украине будет 14 праздничных дней.

В первом месяце лета 30 календарных дней, из которых 20 рабочих и 10 – выходных.

28 июня отмечается День Конституции Украины, который приходится на воскресенье, поэтому на следующий день украинцы также будут отдыхать.