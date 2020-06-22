День Кирилла Александрийского празднуют 22 июня.
Кирилл был богословом и писателем, который активно занимался толкованием Священного писания и обращал людей к вере. Он долго и настойчиво боролся с еретиками и проявлениями язычества в обществе.
В течение 32 лет руководил церковью и умер своей смертью в 444 году, оставив после себя большое количество работ.
Именины празднуют Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария, Марианна.
С давних времен существует поверье, что на Кирилла начиналась настоящая летняя жара. А еще говорят, что именно 22 июня солнце отдает земле всю свою силу.
Народные приметы на 22 июня
- Активность бобров предвещает дождь;
- Обильные дожди к хорошему урожаю грибов;
- Северо-западный ветер предвещает сырую погоду и приносит болезни;
- Собака мало ест или ест траву и плохо спит — к дождю;
- Туман утром стелется по воде — к солнечной погоде;
- Гроза в этот день обещает плохой сбор сена.
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Что нельзя делать 22 июня
- злословить и ссориться с родными;
- заниматься физическим трудом
Праздники в июне
В июне 2020 в Украине будет 14 праздничных дней.
В первом месяце лета 30 календарных дней, из которых 20 рабочих и 10 – выходных.
28 июня отмечается День Конституции Украины, который приходится на воскресенье, поэтому на следующий день украинцы также будут отдыхать.