Бизнес, благотворительность и материнство. Чем занималась первая леди Людмила Кучма

Украина в начале Независимости унаследовала традиции советских лидеров, которые никогда не показывали своих жен. Антонина Кравчук осталась в тени. И открывать страницу первых леди независимой Украины выпало Людмиле Кучме.

1994-й год. В Соединенных Штатах торжественный прием в честь визита президента Украины. На повестке дня судьбоносные переговоры о ядерном оружии. Лидеры двух стран поднимают бокалы. Рядом с супругой президента США впервые первая леди независимой Украины. Журналисты отмечают в репортажах: держится на равных.

Выглядеть элегантно и соответственно ситуации, потому что по тебе судят о стране. Следовать протоколу, разбираться в истории, приводить культурные мосты и хорошие отношения с женами иностранных лидеров — это негласные международные задачи первой леди, и ей пришлось осваивать быстро и с нуля.

До того, как стать первой леди, Людмила Николаевна более 30 лет отработала в Конструкторском Бюро Южное. Вместе с мужем.

Семейные ценности, и дети — это то, на чем она сделала акцент в позиции первой леди. Которая обычно задает нравственные ориентиры в обществе.

Читайте: Влиятельные и независимые. Чем занимаются первые леди мира

Еще в 1996 году первая леди возглавила Национальный фонд Украина-детям. С главной целью — благотворительность. А что это означало в середине 90-х? Экономика лежит, государство не в состоянии выполнять даже прямых обязанностей: обеспечивать пенсиями, зарплатами, медицинской помощью. Люди требовали простых вещей. А благотворительностью занимались разве церковные организации.

Людмила Кучма первой сумела организовать тех, кто имел деньги и мог помочь нуждающимся.

Впрочем, благотворительность не милостыня. И главная позиция фонда первой леди помочь не просто выжить, а реализоваться. Поэтому в поле зрения, кроме нуждающихся, были и креативные таланты. Которые не имели шанса пробиться.

Людмила Кучма во Франции получила удостоверение специального посланника ЮНЕСКО. В деле помощи молодым талантам. Украину в Париже представляли одаренные дети.

Сотни талантливых детей в самых разных сферах негласные крестники Людмилы Кучмы. А еще люди с ограниченными возможностями. Именно она вывела паралимпийское движение Украины на государственный уровень.

Собственно, Людмила Кучма стала первым оператором государственной социально-гуманитарной политики. Которой тогда, по сути, не было. Это было отправной точкой для развития благотворительности в стране.