День ангела Тимофея приходится на 23 июня. В переводе с греческого имя означает тот, кто чтит бога.

Интересно, что по православному календарю имя Тимофей упоминается 20 раз в год. Сегодня чтят память священномученика и епископа Тимофея Прусского.

Обычно, носители этого имени спокойные и терпеливые, имеют хорошие отношения с женщинами. О мужчинах по имени Тимофей часто говорят душа компании.

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Мы собрали для вас красивые открытки с Днем ангела Тимофея, чтобы вы могли поздравить своих мужчин с праздником!

К слову, сегодня свой день также празднуют женщины с прекрасным именем Антонина. Мы также собрали для вас открытки с Днем ангела Антонины, чтобы вы поздравили своих девушек.