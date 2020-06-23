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День государственной службы — поздравления в открытках

День государственной службы отмечается 23 июня. Его празднуют ежегодно, начиная с 2003 года.

Госслужащие обеспечивают деятельность органов власти, а их главная функция — управление общественными процессами и ресурсами, которые принадлежат государству.

Работники министерств, областных, районных и городских советов, налоговой и таможенной служб, сотрудники полиции и военнослужащие сегодня получают поздравления.

Читайте: Какой сегодня, 23 июня, лунный день

Факты ICTV подготовили открытки для поздравлений с Днем государственной службы.

день державної служби

день державної служби

день державної служби

день державної служби

день державної служби

23 июня верующие чтят память мученика Тимофея, известного также как епископ Прусский.

Также сегодня украинцы открывают пляжный сезон, празднуя Агафью Купальщицу. В этот день отмечают свои именины Александр, Алексей, Антонина, Павел, Тимофей, Василий, Иван и Николай.

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