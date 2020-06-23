День государственной службы — поздравления в открытках

День государственной службы отмечается 23 июня. Его празднуют ежегодно, начиная с 2003 года.

Госслужащие обеспечивают деятельность органов власти, а их главная функция — управление общественными процессами и ресурсами, которые принадлежат государству.

Работники министерств, областных, районных и городских советов, налоговой и таможенной служб, сотрудники полиции и военнослужащие сегодня получают поздравления.

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Факты ICTV подготовили открытки для поздравлений с Днем государственной службы.

23 июня верующие чтят память мученика Тимофея, известного также как епископ Прусский.

Также сегодня украинцы открывают пляжный сезон, празднуя Агафью Купальщицу. В этот день отмечают свои именины Александр, Алексей, Антонина, Павел, Тимофей, Василий, Иван и Николай.